Где найти жену и как готовят оперных солистов? Несколько фактов о Молодечно

Новости Беларуси. Станкостроительный завод, производство медицинского оборудования и мебели. Молодечно, несмотря на почтенный возраст – городу в 2018 году стукнуло 630 – навсегда останется вечно молодым.
Новости Беларуси. Станкостроительный завод, производство медицинского оборудования и мебели. Молодечно, несмотря на почтенный возраст – городу в 2018 году стукнуло 630 – навсегда останется вечно молодым.
От заповедных строк поэзии Янки Купалы до бессмертных хитов Юрия Антонова.
Молодечно с успехом отбивает статус культурной столицы у конкурентов. В городе, где увидела свет одна из первых белорусских книг, сейчас работают 25 музеев и театр.
А выпускники музыкального училища, которое носит имя автора знаменитого полонеза, ведущие солисты Парижской национальной оперы.
В одном ряду с нашумевшими музыкальными конкурсами Молодечно с размахом готовился и ко Дню Независимости. Парк Победы – любимое место отдыха горожан – был центром притяжения большого праздника.
Горожане:
Я здесь родился, тут все друзья и не хочу отсюда уезжать.
Шумно очень, народу много, а здесь все-таки тихо.
Мне здесь нравится, потому что все люди добрые очень.
Я тут нашел свою жену.
Чувствуешь себя уверенно здесь. Особенно пенсионеры.