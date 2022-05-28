Не просто узоры, а сплетение символов. В чём секрет создания знаменитых неглюбских рушников?

Новости Беларуси. Праздник с богатой историей. В Минске прошел фестиваль народного ремесленничества «Вясновы букет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столица собрала мастеров со всех регионов страны. На подворьях они представили традиционные наряды и ремесленные техники стародавней белорусской земли.

Белорусский орнамент – это не просто совокупность узоров, но и сплетение символов. Так, звезда обозначает человека. И если пятиконечная фигура встречается в вышивке, значит ее хозяину желают добра и счастья. Кроме того, существуют символы урожая и дождя.