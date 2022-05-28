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Не просто узоры, а сплетение символов. В чём секрет создания знаменитых неглюбских рушников?

28 мая 2022 20:26
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Новости Беларуси. Праздник с богатой историей. В Минске прошел фестиваль народного ремесленничества «Вясновы букет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столица собрала мастеров со всех регионов страны. На подворьях они представили традиционные наряды и ремесленные техники стародавней белорусской земли.

Белорусский орнамент – это не просто совокупность узоров, но и сплетение символов. Так, звезда обозначает человека. И если пятиконечная фигура встречается в вышивке, значит ее хозяину желают добра и счастья. Кроме того, существуют символы урожая и дождя.

Не просто узоры, а сплетение символов. В чём секрет создания знаменитых неглюбских рушников?-1

Отличительная черта неглюбских рушников из Гомельской области скрыта в технике их создания. Ткутся такие полотна на изнаночную сторону.

Не просто узоры, а сплетение символов. В чём секрет создания знаменитых неглюбских рушников?-4

Изначально ткачество неглюбское – именно были красным с белым рушники. Потом люди стали немножко богаче, стал добавляться черный цвет. А когда уже разбогатели, стали добавлять цвет, уже цветные рушники стали.

«Изделия в такой технике найдены в египетских пирамидах». Белорусский ремесленник показал свои работы.

# Культурные традиции # общество # Полина Королева # Фотофакт

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