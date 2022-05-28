«Изделия в такой технике найдены в египетских пирамидах». Белорусский ремесленник показал свои работы

Новости Беларуси. Праздник с богатой историей. В Минске прошел фестиваль народного ремесленничества «Вясновы букет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столица собрала мастеров со всех регионов страны. На подворьях они представили традиционные наряды и ремесленные техники стародавней белорусской земли.

Виктор Шипко убежден, что первым способом, которым человек начал получать текстиль, была техника плетения на круговой основе. В отличие от ткацкого станка, здесь используют непрерывистую нить. Она наматывается меж двух оснований более 300 раз, а после переплетается, тем самым очерчивая узор.