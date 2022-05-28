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«Изделия в такой технике найдены в египетских пирамидах». Белорусский ремесленник показал свои работы

28 мая 2022 20:28
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Новости Беларуси. Праздник с богатой историей. В Минске прошел фестиваль народного ремесленничества «Вясновы букет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столица собрала мастеров со всех регионов страны. На подворьях они представили традиционные наряды и ремесленные техники стародавней белорусской земли.

Виктор Шипко убежден, что первым способом, которым человек начал получать текстиль, была техника плетения на круговой основе. В отличие от ткацкого станка, здесь используют непрерывистую нить. Она наматывается меж двух оснований более 300 раз, а после переплетается, тем самым очерчивая узор.

«Изделия в такой технике найдены в египетских пирамидах». Белорусский ремесленник показал свои работы-1

Виктор Шипко, ремесленник:
Какой это сильный оберег. Во-первых, красная нить, которая намотана по кругу, спутанная между собой определенным образом. Потом еще вокруг себя обмотана. Были не дураки наши предки. И вот почему самая древняя техника? Изделия в такой технике найдены и в египетских пирамидах, и в захоронениях скифов, в захоронениях цариц Псковского Кремля и Московского Кремля.

«Изделия в такой технике найдены в египетских пирамидах». Белорусский ремесленник показал свои работы-3

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# Культурные традиции # Полина Королева

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