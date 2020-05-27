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На Августовском канале открылся велопрокат. Есть специальные маршруты и можно нанять гида

27 мая 2020 07:13
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Новости Беларуси. На Августовском канале предлагают взять в аренду велосипед. Сто байков ждут на велопрогулки белорусских и иностранных туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Августовском канале открылся велопрокат. Есть специальные маршруты и можно нанять гида-1

Точки проката расположены в разных местах в окрестностях канала, 20 велосипедов есть в местном Сопоцкинском культурно-туристическом центре. Выбор на любой вкус – мужские и дамские, детские, с ручным или педальным тормозом и даже модные электровелосипеды.

На Августовском канале открылся велопрокат. Есть специальные маршруты и можно нанять гида-4

По желанию туристам выдадут жилеты, шлемы и замки. А если велосипедисту понадобится подкачать колесо или отрегулировать механизмы, есть несколько мини-станций технического обслуживания.

На Августовском канале открылся велопрокат. Есть специальные маршруты и можно нанять гида-7

Кстати, турист может выбрать произвольную программу своего велопутешествия или воспользоваться специально разработанными маршрутами.

На Августовском канале открылся велопрокат. Есть специальные маршруты и можно нанять гида-10

Анна Голубцова, заведующая Сопоцкинским культурно-туристическим центром:
Наши маршруты включают достопримечательности Сопоцкина, где можно покататься на велосипеде и посмотреть наши красоты, где мы можем просто выдать буклет с картой, с фотографиями, где что находится. Или можно заказать услугу сопровождения гида. Гид расскажет, покажет все вместе для туристов и, соответственно, прокатится на велосипеде тоже. Также маршрут до Августовского канала.

На Августовском канале открылся велопрокат. Есть специальные маршруты и можно нанять гида-13

Прокат велосипедов начал работу с этой недели, и число заявок на двухколесный транспорт только растет. Организаторы объясняют это просто: в период пандемии велопрогулка на свежем воздухе, да еще и по уникальному Августовскому каналу – отличный вариант времяпрепровождения. К тому же активный отдых укрепляет иммунитет.

# Туризм # общество # Анна Голубцова # Фотофакт

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