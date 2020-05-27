На Августовском канале открылся велопрокат. Есть специальные маршруты и можно нанять гида

Новости Беларуси. На Августовском канале предлагают взять в аренду велосипед. Сто байков ждут на велопрогулки белорусских и иностранных туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Точки проката расположены в разных местах в окрестностях канала, 20 велосипедов есть в местном Сопоцкинском культурно-туристическом центре. Выбор на любой вкус – мужские и дамские, детские, с ручным или педальным тормозом и даже модные электровелосипеды.

По желанию туристам выдадут жилеты, шлемы и замки. А если велосипедисту понадобится подкачать колесо или отрегулировать механизмы, есть несколько мини-станций технического обслуживания.

Кстати, турист может выбрать произвольную программу своего велопутешествия или воспользоваться специально разработанными маршрутами.

Анна Голубцова, заведующая Сопоцкинским культурно-туристическим центром:

Наши маршруты включают достопримечательности Сопоцкина, где можно покататься на велосипеде и посмотреть наши красоты, где мы можем просто выдать буклет с картой, с фотографиями, где что находится. Или можно заказать услугу сопровождения гида. Гид расскажет, покажет все вместе для туристов и, соответственно, прокатится на велосипеде тоже. Также маршрут до Августовского канала.