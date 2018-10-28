Где Белстат возьмёт планшеты для переписи населения и кому отдаст их потом? Рассказывает Инна Медведева

Новости Беларуси. Меньше года осталось до проведения в стране переписи населения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, как это будет, рассказала председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. Большое интервью «Недели».

Юлия Огнева, СТВ:

Я так понимаю, рядом с вами тот самый планшет, при помощи которого будет проводиться перепись. Давайте на него взглянем.