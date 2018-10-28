Где Белстат возьмёт планшеты для переписи населения и кому отдаст их потом? Рассказывает Инна Медведева
Новости Беларуси. Меньше года осталось до проведения в стране переписи населения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, как это будет, рассказала председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. Большое интервью «Недели».
Юлия Огнева, СТВ:
Я так понимаю, рядом с вами тот самый планшет, при помощи которого будет проводиться перепись. Давайте на него взглянем.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета:
Белстат обратился к различным организациям, которые, в принципе, готовы нас поддержать и закупить нам планшеты безвозмездно. Более того, мы договариваемся о том, что столько планшетов, сколько необходимо нам на обеспечение переписчиков, Белстату не нужно. В этой связи мы говорим о том, что, например, с Минздравом и Минобразования у нас будут заключены договоры безвозмездного пользования. Наши переписчики пройдут и проделают свою работу в течение месяца в октябре, и далее все планшеты будут возвращены Минобру и Минздраву для того, чтобы информатизировать медицину и учреждения образования.
Юлия Огнева:
А программное обеспечение?
Инна Медведева:
Программное обеспечение также в рамках государственных закупок выиграл резидент Парка высоких технологий.
Больше подробностей о переписи населения-2019 здесь.