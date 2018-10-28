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Где Белстат возьмёт планшеты для переписи населения и кому отдаст их потом? Рассказывает Инна Медведева

28 октября 2018 17:02
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Новости Беларуси. Меньше года осталось до проведения в стране переписи населения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, как это будет, рассказала председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. Большое интервью «Недели».

Юлия Огнева, СТВ:
Я так понимаю, рядом с вами тот самый планшет, при помощи которого будет проводиться перепись. Давайте на него взглянем.

Где Белстат возьмёт планшеты для переписи населения и кому отдаст их потом? Рассказывает Инна Медведева-1

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета:
Белстат обратился к различным организациям, которые, в принципе, готовы нас поддержать и закупить нам планшеты безвозмездно. Более того, мы договариваемся о том, что столько планшетов, сколько необходимо нам на обеспечение переписчиков, Белстату не нужно. В этой связи мы говорим о том, что, например, с Минздравом и Минобразования у нас будут заключены договоры безвозмездного пользования. Наши переписчики пройдут и проделают свою работу в течение месяца в октябре, и далее все планшеты будут возвращены Минобру и Минздраву для того, чтобы информатизировать медицину и учреждения образования.

Где Белстат возьмёт планшеты для переписи населения и кому отдаст их потом? Рассказывает Инна Медведева-4

Юлия Огнева:
А программное обеспечение?

Инна Медведева:
Программное обеспечение также в рамках государственных закупок выиграл резидент Парка высоких технологий.

Больше подробностей о переписи населения-2019 здесь.

# Государственная социальная политика # общество # Инна Медведева # Фотофакт

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