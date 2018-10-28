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«Была реальная боевая работа». Группа «А» КГБ Беларуси заняла 1 место на международных соревнованиях в России

28 октября 2018 12:02
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Новости Беларуси. Группа «А» вновь подтвердила статус самой подготовленной. На международных соревнованиях по боевой стрельбе спецподразделение КГБ Беларуси заняло первое место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Элитный отряд обошел 14 команд, оставив позади коллег из России и Казахстана.

«Была реальная боевая работа». Группа «А» КГБ Беларуси заняла 1 место на международных соревнованиях в России-1

«Была реальная боевая работа». Группа «А» КГБ Беларуси заняла 1 место на международных соревнованиях в России-3

Отметим, престижный турнир проходил на территории военно-патриотического парка в Московской области. В течение нескольких дней бойцы соревновались в индивидуальном стрелковом мастерстве, а затем в слаженности командной работы.

Кстати, на групповом этапе все упражнения были смоделированы на основе реальных операций: блокирование преступников в лесистой местности, освобождение заложников, оказание первой помощи раненому товарищу. Испытания проходили даже под покровом ночи.

«Была реальная боевая работа». Группа «А» КГБ Беларуси заняла 1 место на международных соревнованиях в России-6

Сотрудник группы «А» КГБ Беларуси:
Мы постарались действовать так, как мы действовали бы в реальной ситуации, ничего не придумывая, не адаптируя свои действия под конкретные соревнования. Наверное, это и явилось залогом нашего успеха. Не было спорта – была реальная боевая работа.

Последние такого рода соревнования были, наверное, в 2014 году, когда было 40-летие управления «А» Центра специального назначения. Мы и тогда заняли первое место.

«Была реальная боевая работа». Группа «А» КГБ Беларуси заняла 1 место на международных соревнованиях в России-9

Отметим, спецподразделение КГБ было сформировано 28 лет назад. Свое название группа «А» получила от слова «антитеррор». Попасть в элитный отряд могут только лучшие из лучших.

# КГБ Беларуси # общество # Фотофакт

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