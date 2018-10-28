«Была реальная боевая работа». Группа «А» КГБ Беларуси заняла 1 место на международных соревнованиях в России

Новости Беларуси. Группа «А» вновь подтвердила статус самой подготовленной. На международных соревнованиях по боевой стрельбе спецподразделение КГБ Беларуси заняло первое место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, престижный турнир проходил на территории военно-патриотического парка в Московской области. В течение нескольких дней бойцы соревновались в индивидуальном стрелковом мастерстве, а затем в слаженности командной работы.

Кстати, на групповом этапе все упражнения были смоделированы на основе реальных операций: блокирование преступников в лесистой местности, освобождение заложников, оказание первой помощи раненому товарищу. Испытания проходили даже под покровом ночи.