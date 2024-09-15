Более 100 человек и 26 единиц техники – как боролись с пожаром на «Ольманских болотах»?

В понедельник, 9 сентября, всю страну облетела новость, что на Полесье произошел крупный лесной пожар. По информации профильного министерства, огнем было охвачено около 50 гектаров территории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В основном горели «Ольманские болота». Это уникальный памятник природы, который сохранился практически в первозданном виде, но пострадал в результате пожара.

Как отметил министр лесного хозяйства, огонь прошел 14 гектаров, прежде чем его удалось потушить. Со стихией боролись более сотни человек. Среди них работники нескольких лесхозов Брестской и Гомельской областей и сотрудники МЧС. Возгорание было ликвидировано уже буквально на следующие сутки. Для тушения задействовали 26 единиц техники. Спасатели боролись со стихией с воздуха. Для этого использовали вертолеты Ми-8 и Ми-17. Для патрулирования были привлечены самолеты Ан-2 и Ми-2.

Алексей Бойко, консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:

Осложнения, который возникли при тушении лесного пожара… Самое главное, надо отметить, что это было. Погодные условия, отсутствие продолжительных осадков сыграло свою роль, недоступность данного места для обычной техники, потому что туда добирались люди пешком и на вездеходах, подвозили, конечно, воду пожарные автомобили, но до того момента, как могут проезжать. При локализации пожара ветер сыграл значительную роль, потому что он был порывами до 15-20 м/с и менял направления, что также имеет существенную роль при тушении. Потому что смена фронта направления огня может повлечь за собой непредвиденные обстоятельства в виде жертв. На данный момент состояние после пожара, если граждане были, понимают, что где-то уничтожены, где-то обгорелые состояния древесно-кустарниковой растительности. Никаких дымов, никаких маленьких очагов на площади не регистрируется. Пожар полностью ликвидирован.