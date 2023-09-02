Гарадок прымае Дзень беларускага пісьменства – рэпартаж на роднай мове

Навіны Беларусі. Гарадок прымае гасцей юбілейнага XXX Дня беларускага пісьменства, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны». Любоў да роднага слова паклікала на Радзіму Канстанціна Вераніцына, сотні творчых людзей – пісьменнікаў, журналістаў, кнігадрукароў. Горад літаральна з самай раніцы захлынула незвычайная атмасфера і энергетыка, перадаць якую паспрабуе наш карэспандэнт Віктар Праліч.

Віктар Праліч, карэспандэнт:

Вітаем вас з Гарадка – літаратурнай сталіцы – 2023. Сёння ўсе дарогі аматараў слова вядуць менавіта сюды. Пісьменнікі, журналісты і, безумоўна, чытачы. Бо тут сканцэнтраваны ўсе лепшыя напрацоўкі роднага слова.

Усяго каля 30 пляцовак. Кожная з іх звязана з літаратурай і друкам. Пазнаёміцца з апошнімі навінкамі можна на фестывалі кнігі і прэсы. Тут прадстаўлены новыя выданні на любы густ. Ад публіцыстыкі да мастацкай літаратуры. Як адзначаюць удзельнікі выставы і госці, сёння друкаванае слова, нягледзячы на стагоддзе развітых тэхналогій, па-ранейшаму жывое.

Анастасія Турок, галоўны рэдактар «Аршанскай газеты»:

Печатное слово, наоборот, переживает свое второе рождение. И акцент на региональную прессу сегодня очень серьезный, читатели возвращаются к печатной версии газеты. Они хотят знать, что происходит в регионе, что происходит на улице, увидеть людей, которые живут рядом с ними. И, на самом деле, очень приятно, что печатному слову сегодня придается такое большое значение.

Віктар Праліч:

У гэтыя хвіліны на сцэне Гарадоцкага дома культуры гучыць «Жывая класіка». Сюды прыехалі ўдзельнікі гала-канцэрта рэспубліканcкага конкурсу чытальнікаў. Нагадаю, у адборачным туры прынялі ўдзел каля 10 тысяч школьнікаў з усёй краіны. Лепшыя, хто сваім артыстызмам пакарыў журы, сёння тут, у Гарадку.

Станіслаў Мартысюк, пераможца рэспубліканскага конкурсу чытальнікаў «Жывая класіка»:

Я приехал с произведением Янки Мавра «Завошта», мы выбрали кусочек довольно неплохой. Это произведение тяжелое, но все-таки у меня получилось и я взял первое место на конкурсе.

Надзея Коршунава, мастацкі кіраўнік Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі Міністэрства адукацыі Беларусі, член журы рэспубліканскага конкурсу чытальнікаў «Жывая класіка»:

Для того, чтобы выбрать произведение вместе с педагогом, нужно прочитать несколько и остановиться на том, что тебе близко. Молодежь читающая, я думаю, что сейчас читать модно. И эта мода не булдет уходить от нас долго-долго, а может быть, и никогда