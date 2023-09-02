Сумма внушительная. Как в Беларуси получить субсидию на развитие собственного дела?

Ольга Бурлакова, ведущая:

Пока кто-то рассекает воздух на мотоцикле, пишет музыку или организовывает мероприятия республиканского масштаба, другие тихонько в сторонке. Просто потому что не знают, где и как реализовать себя. Александр Меженный, ведущий:

Помощь людям, которые все еще в поиске профессии мечты – одна из главных целей социальной политики государства. Так за последнюю пятилетку более 8 тысяч безработных белорусов получили поддержку в виде субсидий для организации собственного бизнеса. О том, как это работает, поговорим сегодня с Борисевич Верой Николаевной – первым заместителем председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома. «Оказываем содействие в трудоустройстве» Ольга Бурлакова:

Может быть, сразу небольшая статистика нам понадобится. Сколько вообще безработных по Минской области?

Вера Борисевич, первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома:

Сегодня это всего лишь официально зарегистрированных в службе занятости – 458 человек. Но на самом деле, когда они приходят каждый день, и мы оказываем содействие в трудоустройстве, то за этот период к нам уже обратилось порядка более 3 тысяч человек. Больше 2 тысяч мы трудоустроили. Вернее, оказали содействие, трудоустраивает-то наниматель. Ольга Бурлакова:

У нас, мне кажется, прекрасная статистика. Александр Меженный:

Вообще замечательно. Ольга Бурлакова:

Потому что сравнивая европейскую статистику – это просто ужас, что там творится. Там тысячи безработных. Вера Борисевич:

Вы понимаете, служба занятости работает не только с тем гражданином, который получил официальный статус безработного. Я сейчас говорила о том, кто действительно получил статус в кавычках безработный. Мы работаем и с теми, кто обращается просто за содействием в занятости. Эта цифра еще гораздо больше. То есть на данный момент с учетом тех, кто состоял на учете на начало 2023 года, в Минской области обратились 15,5 тысячи человек. Более 12 тысячам мы оказали содействие в трудоустройстве – это порядка 78 %, если сравнивать цифры. Это действительно хороший результат. Ольга Бурлакова:

Отличный по показателям. Вера Борисевич:

Благодаря интересу жителей и, действительно, службе занятости, тем людям, который работают. Заняться бизнесом или ремесленничеством

Александр Меженный:

Господдержка – это вообще здорово в любом случае. Кто может на нее рассчитывать? Вера Борисевич:

На господдержку в виде субсидии, чтобы заняться каким-то своим делом, может претендовать именно человек, который получил статус безработного, зарегистрированный в службе занятости. Как правило, люди приходят с какой-то уже идеей. Они ее вынашивают или же сотрудники наши говорят о том, что у них есть такая возможность. И они уже задумываются над тем, что, может быть, не надо идти куда-то работать на предприятие, а заняться своим бизнесом либо ремесленничеством. Мы всем предлагаем для этого пройти курсы основ предпринимательской деятельности. Как правило, все те, кто получил субсидию, более 90 %, проходят предварительно эти курсы. Это двухнедельное обучение бесплатное для человека. Это все за счет средств Фонда социальной защиты Республики Беларусь. Александр Меженный:

Это вообще подарок. Вера Борисевич:

Они там обучаются основам финансовой грамотности. На выходе, в принципе, уже приходят с готовым бизнес-планом либо технико-экономическим обоснованием – можно и так назвать, и так. Приходят в службу занятости, пишут заявление, что я хочу получить субсидию. Предоставляют свой бизнес-план, который ему уже помогли разработать. Комиссия в течение 14 дней в службе занятости рассматривает ее и дает ответ: да, состоятелен этот бизнес-план, мы даем вам субсидию или нет. Если нет, помогают где-то доработать. Александр Меженный:

Подкорректировать? Вера Борисевич:

Всегда идут на встречу. Затем в течение буквально нескольких дней составляется договор двухсторонний, где есть обязанность того, кто претендует на получение субсидии и со стороны государства. Обязанности эти – целевое использование средств. Естественно, если не по целевому использованию будут… Поэтому прежде чем даже направление использования этих средств для себя предусмотреть, лучше посоветоваться. В каждом районе специалист подскажет, на что можно использовать, на что нельзя. Оборудование, сырье, материалы, аренда помещения – различные виды расходов можно за счет субсидии получить. Сумма тоже внушительная. О каких суммах идет речь?

Ольга Бурлакова:

О каких суммах, кстати, идет речь? Вера Борисевич:

Значит, в сельской местности и малых городах человек может претендовать на 15-кратный размер бюджета прожиточного минимума – это в настоящий момент практически 5,5 тысячи рублей. В городе – это 11 бюджетов прожиточного минимума – 4 008 рублей. Александр Меженный:

Сумма внушительная. Ольга Бурлакова:

Саша, ты прописан как раз. Александр Меженный:

Да, а если мы вместе? Ольга Бурлакова:

Ты можешь претендовать, если что. Вера Борисевич:

Я думаю, что не может претендовать. Только если потеряет работу, лучше не надо. Александр Меженный:

Вот как. Вера Борисевич:

Безработный. В центре занятости окажут содействие и предоставят вакансии

Ольга Бурлакова:

Кстати, поэтапно. Если человек потерял работу по какой-то причине, он может сразу же на следующий день идти в центр занятости и становиться на учет? Вера Борисевич:

Да, может идти в центр занятости, становиться на учет. Ему расскажут, окажут содействие, предоставят вакансии, какие есть, подскажут, что он может. Безработный может поучаствовать в общественных работах на время того, пока подыскивается ему постоянное место. Ольга Бурлакова:

Надо сначала, чтобы служба занятости предложила какие-то вакансии, а затем уже можно предоставлять свой бизнес-план или можно сразу же в первый день идти с бизнес-планом? Вера Борисевич:

В течение месяца можно поискать работу или подумать над этим. Но можно буквально на следующий день. Я вам приведу пример совсем свежий. У нас в Жодино девушка после выхода из отпуска по уходу за ребенком, думала, все-таки возвращаться на работу или оказывать больше внимания семье. На семейном совете решили, что все-таки надо заниматься своим и больше уделять внимание детям, семье. Она пришла в январе, посоветовалась со специалистами в службе занятости. Буквально через некоторое время сформировалась группа, и ее отправили на обучение основам предпринимательской деятельности. Уже после 8 марта, то есть можно сказать, что она сама себе подарок сделала на 8 Марта, не мужская половина, а сама себе, 10 марта уже зарегистрировалась индивидуальным предпринимателем. Уже более чем полгода успешно оказывает жителям Жодино услуги в сфере ухода за лицом и телом. На первом месте торговая деятельность, затем – сфера красоты

Ольга Бурлакова:

Кстати, интересная тенденция вообще прослеживается, что в Беларуси все больше женщин становятся предпринимателями. Есть ли какая-то статистика вообще сколько мужчин и сколько женщин обращаются? Может быть, в каких сферах бизнес свой личный их больше всего интересует? Вера Борисевич:

Если говорить опять же цифрами статистики, то за последние пять лет и уже истекший период 2023 года в службе занятости Минской области выдано более 1,5 тысячи субсидий. Женщин из них, если точно – 720 человек, то есть это 48 %. Александр Меженный:

То есть женщины победили? Вера Борисевич:

Нет, чуть-чуть не дотянули. Ольга Бурлакова:

Чуть-чуть меньше. Вера Борисевич:

Но это, когда говорить за пять лет. Последнее время действительно женщины преобладают в получении субсидии. Александр Меженный:

Победили-таки, я все-таки оказался прав. Какие виды деятельности наиболее востребованы? Я понимаю, уход за телом, лицом – вы уже озвучили это. Что еще? Ольга Бурлакова:

Женщины, наверное, в красоте?