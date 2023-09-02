ГПК: польский военный вертолёт нарушил госграницу Беларуси

Днем 1 сентября пограничные силы Беларуси заметили факт нарушения Польшей территориального пространства страны в Берестовицком районе Гродненской области. Пролетевший на крайне низкой отметке военный вертолет Ми-24 нарушил установленную госграницу и проник на расстояние до 1 200 метров на территорию Беларуси, после этого вернулся в Польшу. Об инциденте была уведомлена польская сторона.