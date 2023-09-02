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ГПК: польский военный вертолёт нарушил госграницу Беларуси

02 сентября 2023 10:11
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Границу Беларуси пересек польский военный вертолет, информирует Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в своем Telegram-канале.

ГПК: польский военный вертолёт нарушил госграницу Беларуси-1

Фото: Telegram-канал Государственного пограничного комитета Беларуси

Днем 1 сентября пограничные силы Беларуси заметили факт нарушения Польшей территориального пространства страны в Берестовицком районе Гродненской области. Пролетевший на крайне низкой отметке военный вертолет Ми-24 нарушил установленную госграницу и проник на расстояние до 1 200 метров на территорию Беларуси, после этого вернулся в Польшу. Об инциденте была уведомлена польская сторона.

# Государственная граница Беларуси # общество

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