Галина Касымакунова: Президент правительство жёстко держит. Так же и народ надо, чтобы дисциплина была!

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Галина Касымакунова, заслуженный работник сельского хозяйства:

Президент наше правительство держит, жестко надо держать. Так же и народ надо, чтобы и дисциплина была и для молодежи. Я же скажу, молодежь у нас хорошая. Ну и все как надо будет и у нас. Тяжелое сейчас время. В 2025-м году Президента избирать будем. Поглядите, что в мире делается.