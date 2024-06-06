Как белорусский хлеб доставляют за тысячи километров свежим? Узнали секрет перевозки

Белорусский хлеб – чем привлекает потребителя отечественный продукт? Смотрите новую серию «Со знаком качеСТВа». Да, мировая санкционная война, которую развязали западные политиканы, многим белорусским производителям спутала карты. Но ароматный хлеб из Минска по-прежнему ценят во многих странах и не собираются от него отказываться.

Александр Забелло, генеральный директор предприятия «Минскхлебпром»:

В обход всевозможных препонов, запретов: границы закрывают, не пропускают транспорт, не проходят платежи. Тем не менее любители белорусского ржаного хлеба такими сложными цепочками через Казахстан, Турцию, ОАЭ выходят. Израиль больше всех не хочет потерять цепочку. Год качества это и подтверждает: хороший качественный хлеб нужен во все времена и в любом месте. Если человек привык его потреблять, он найдет механизм, как его доставить. На рынке макарон есть своя мода. Какие виды в тренде – подробности здесь.

Но как доставить свежий хлеб за тысячи километров? На помощь приходят экстремально низкие температуры.