«Чтобы наш Президент ещё побыл, дай бог здоровья!» Заслуженная труженица сельского хозяйства о заветном желании

Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Галина Касымакунова, заслуженный работник сельского хозяйства:

Президент, он же управляет страной, чтобы сегодня хранить этот мир. Ой, аж мороз по телу идет, что вы! И дети говорили, мамка, только бы войны не было, только бы войны не было! Все просили Бога, чтобы наш Президент еще побыл, дай бог ему здоровья! Кому страну? Выдвинуть кого в Президенты, когда он пойдет в отставку?