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«Чтобы наш Президент ещё побыл, дай бог здоровья!» Заслуженная труженица сельского хозяйства о заветном желании

06 июня 2024 16:23
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Представляем новую программу СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

«Чтобы наш Президент ещё побыл, дай бог здоровья!» Заслуженная труженица сельского хозяйства о заветном желании-1

Галина Касымакунова, заслуженный работник сельского хозяйства:
Президент, он же управляет страной, чтобы сегодня хранить этот мир. Ой, аж мороз по телу идет, что вы! И дети говорили, мамка, только бы войны не было, только бы войны не было! Все просили Бога, чтобы наш Президент еще побыл, дай бог ему здоровья! Кому страну? Выдвинуть кого в Президенты, когда он пойдет в отставку?

«Он простой такой: и руку пожал, и с улыбочкой». Галина Касымакунова о Президенте и награждении в 2020-м. Подробности.

# общество # общество # Галина Касымакунова

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