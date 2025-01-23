В Беларуси состоялась премьера кинокартины «Птица Феникс Алексея Талая»

Его судьба – сродни восстанию из пепла. По всей стране состоялась премьера кинокартины «Птица Феникс Алексея Талая», рассказали в программе Новости «24 часа».
Его судьба – сродни восстанию из пепла. По всей стране состоялась премьера кинокартины «Птица Феникс Алексея Талая», рассказали в программе Новости «24 часа».
Документальная работа «Беларусьфильма» – об истории внутренней силы, жизнелюбии и человечности. Сегодня Алексей – многократный олимпийский чемпион, счастливый семьянин, лидер мнений. Но дорога к этому не была простой. В 16 лет он подорвался на мине. Тогда и начался путь постоянного преодоления.
Алексей Талай, общественный деятель:
Шел через падения, слезы, пот и кровь порой. Пример того мальчишки, который не сдрейфил, нашел в себе мотивацию и силы. Вспоминал слова деда-ветерана. Во мне течет кровь победителя, белорусского народа.
Владимир Луцкий, режиссер фильма «Птица Феникс Алексея Талая»:
Первая встреча с Алексеем произвела очень сильное впечатление. Мы осенью приступили к съемкам – 10 съемочных дней. Они пролетели незаметно. Я очень благодарен Алексею. Не каждый человек может открыться.
Кинокартину зрителю представили в день рождения Алексея. Те, кто не попал на премьеру, также еще смогут проникнуться фильмом. Его покажут во многих кинотеатрах страны.