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В Беларуси состоялась премьера кинокартины «Птица Феникс Алексея Талая»

23 января 2025 07:47
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Его судьба – сродни восстанию из пепла. По всей стране состоялась премьера кинокартины «Птица Феникс Алексея Талая», рассказали в программе Новости «24 часа».

В Беларуси состоялась премьера кинокартины «Птица Феникс Алексея Талая»-2

Документальная работа «Беларусьфильма» – об истории внутренней силы, жизнелюбии и человечности. Сегодня Алексей – многократный олимпийский чемпион, счастливый семьянин, лидер мнений. Но дорога к этому не была простой. В 16 лет он подорвался на мине. Тогда и начался путь постоянного преодоления. 

В Беларуси состоялась премьера кинокартины «Птица Феникс Алексея Талая»-4

Алексей Талай, общественный деятель:
Шел через падения, слезы, пот и кровь порой. Пример того мальчишки, который не сдрейфил, нашел в себе мотивацию и силы. Вспоминал слова деда-ветерана. Во мне течет кровь победителя, белорусского народа. 

В Беларуси состоялась премьера кинокартины «Птица Феникс Алексея Талая»-6

Владимир Луцкий, режиссер фильма «Птица Феникс Алексея Талая»:
Первая встреча с Алексеем произвела очень сильное впечатление. Мы осенью приступили к съемкам – 10 съемочных дней. Они пролетели незаметно. Я очень благодарен Алексею. Не каждый человек может открыться.

Кинокартину зрителю представили в день рождения Алексея. Те, кто не попал на премьеру, также еще смогут проникнуться фильмом. Его покажут во многих кинотеатрах страны.

# Алексей Талай # Беларусьфильм # Кино

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