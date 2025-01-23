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На полигоне под Осиповичами проведено тактическое учение с подразделениями РСЗО «Полонез»

23 января 2025 07:22
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Одна из важнейших составляющих качества нашей жизни – это безопасность. Тактическое учение с подразделениями реактивных систем залпового огня «Полонез» проведено на полигоне под Осиповичами, рассказали в программе Новости «24 часа».

На полигоне под Осиповичами проведено тактическое учение с подразделениями РСЗО «Полонез»-2

На первом этапе расчеты комплексов совершили марш в назначенный район, на втором – отработали задачи по нанесению высокоточных ударов в режиме имитации. Ракетчики действовали в сложной помеховой обстановке.

На полигоне под Осиповичами проведено тактическое учение с подразделениями РСЗО «Полонез»-4

Военнослужащий реактивной артиллерийской бригады:
Основными целями, на что делался основной упор, – это тактическая маскировка на местности, отработка вопросов охраны и обороны, стартовой батареи и также отдельно боевых машин, которые находятся в назначенном позиционном районе. Также отработка вопросов разведки при использовании дронов, которые стоят на вооружении в дивизионе, и выполнение мероприятий всестороннего обеспечения.

Белорусский военно-промышленный комплекс активно развивается, чтобы повышать качество нашей обороноспособности. Отечественная реактивная система залпового огня «Полонез» по своим тактико-техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, а по отдельным показателям превосходит их.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Армия

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