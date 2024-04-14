Совместить лечение, оздоровление и туризм. Чем белорусские санатории привлекают иностранных туристов?

В результате действий европейских чиновников страдают их же граждане, которых лишают возможности ездить в Беларусь по безвизу. А литовцы и поляки активно пользуются нашим гостеприимством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туризм, культура, вкусные и доступные по цене продукты, качественная медицина – все это привлекает гостей.

Учреждения здравоохранения и санатории имеют все необходимое, чтобы обеспечить эффективное лечение и полноценный отдых. В этом жители соседних стран уже убедились. В 2023 году в организациях здравоохранения Беларуси прошли лечение более 130 тысяч иностранцев, услугами санаториев воспользовались почти 220 тысяч.

Что привлекает зарубежных гостей и как развивают туризм на Гродненщине – расскажет Алена Жиборт.

Ян Танкевич только-только после подводной вытяжки позвоночника. Современный высокоэффективный метод лечения позволяет снять боль. Чтобы укрепить здоровье, в один из гродненских санаториев мужчина приехал из Вильнюса. На родине, признается, такой уровень медицинской помощи и сервис не по карману.