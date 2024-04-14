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Совместить лечение, оздоровление и туризм. Чем белорусские санатории привлекают иностранных туристов?

14 апреля 2024 13:56
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В результате действий европейских чиновников страдают их же граждане, которых лишают возможности ездить в Беларусь по безвизу. А литовцы и поляки активно пользуются нашим гостеприимством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Туризм, культура, вкусные и доступные по цене продукты, качественная медицина – все это привлекает гостей.

Учреждения здравоохранения и санатории имеют все необходимое, чтобы обеспечить эффективное лечение и полноценный отдых. В этом жители соседних стран уже убедились. В 2023 году в организациях здравоохранения Беларуси прошли лечение более 130 тысяч иностранцев, услугами санаториев воспользовались почти 220 тысяч.

Что привлекает зарубежных гостей и как развивают туризм на Гродненщине – расскажет Алена Жиборт.

Ян Танкевич только-только после подводной вытяжки позвоночника. Современный высокоэффективный метод лечения позволяет снять боль. Чтобы укрепить здоровье, в один из гродненских санаториев мужчина приехал из Вильнюса. На родине, признается, такой уровень медицинской помощи и сервис не по карману.

Совместить лечение, оздоровление и туризм. Чем белорусские санатории привлекают иностранных туристов?-1

Ян Танкевич, пациент (Литва):
У нас в Литве санатории очень дорогие. У нас минимальная цена санатория – это где-то 90-100 евро, это на сутки. А то доходит до 200 и больше. 200 у нас представляете сколько? Это половина почти пенсии. Если у нас в среднем 500-600 пенсия, это половина, это одну третью пенсии отдать.

Совместить лечение, оздоровление и туризм. Чем белорусские санатории привлекают иностранных туристов?-4

В Беларуси ситуация другая. При этом спектр помощи значительно шире, а еще хорошая материально-техническая база и высококвалифицированные специалисты.

Ян Танкевич:
Я очень доволен, что приехал. Надеюсь, что я осенью еще раз приеду, привезу с собой еще компанию, если будет возможность, конечно, государство если пустит нас приехать. Границы закрыли, очередь стояли 4 часа на границе, чтобы проехать рейсовым автобусом. Я хотел машиной, но поскольку сказали, что мы не доедем машиной, будем стоять 12-14 часов, немыслимо стоять. Во-первых, жара, во-вторых, со мной еще две женщины.

Совместить лечение, оздоровление и туризм. Чем белорусские санатории привлекают иностранных туристов?-7

Введя безвизовый режим, Беларусь создала хорошие возможности для туризма, в том числе лечебно-оздоровительного. Такой порядок въезда для литовцев, латышей и поляков действует с 2022 года. Наши западные соседи им охотно пользуются. Даже несмотря на многочисленные препятствия, которые пытаются чинить их же власти. А вот на открытость и гостеприимность Беларуси не повлияли ни пандемия, ни сложная политическая обстановка.

Совместить лечение, оздоровление и туризм. Чем белорусские санатории привлекают иностранных туристов?-10

Лечебно-оздоровительный туризм в нашей стране набирает популярность и становится все более востребованным среди иностранных граждан. За первый квартал 2024 года только в одном гродненском санатории оздоровились 176 зарубежных гостей.

Далее смотрите в видеоматериале.

# Санатории # общество

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