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Пётр Петровский: «Любой карантин – это и зажимание поясов с политэкономической точки зрения»

06 мая 2020 11:04
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Как изменится мир после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира». 

Пётр Петровский, политический аналитик:
Мы должны понимать, что любой карантин – это, в том числе, и зажимание поясов с политэкономической точки зрения.

И, к сожалению, у меня вот такое имеется предчувствие, что Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки – у них имеется, как говорит наш Президент, печатный станок. Они могут провести дополнительную эмиссию средств, вложить эти средства. А за эту эмиссию средств, за то, как они выйдут из этого карантина, будут отвечать другие государства.

Мы себе такого позволить не можем. Мы не можем сесть, как посадили Грецию в 2012 году, – и мы можем говорить, что сейчас повторяется такой же сценарий.

Ситуация с коронавирусом и международные отношения. «Некий элемент честности сейчас всплыл на поверхность»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Тогда скромно объясняли грекам, что они должны рассчитаться своими островами, в 2012 году. И только выход массовый народа под лозунгом греческим, лаконичным «Нет», когда они ответили на оккупацию и гитлеровской Германии под этим же лозунгом, пришли левые силы тогда в Грецию.

Пётр Петровский: «Любой карантин – это и зажимание поясов с политэкономической точки зрения»-1

Пётр Петровский:
И мы должны понимать, что вот этот режим строжайшей экономии, на который всех хотят посадить, мы не должны по нему идти. У нас, во-первых, не такая экономика, во-вторых – мы находимся в не в тех…

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Пётр, так обманут! Я извиняюсь. Ну, посмотрите, какое сейчас решение Евросоюза, когда отказались поддержать предложение по созданию единых облигаций по поддержке в коронавирус. Помните? Кто заблокировал? Заблокировали ведущие страны Евросоюза – Германия…

Гайдукевич о ситуации с коронавирусом: «Наша задача думать о себе, становиться сильнее и занять достойное место»

Игорь Марзалюк:
Германия и Нидерланды.

Олег Гайдукевич:
О чём говорить?! И представьте, мы сейчас в такой бы ситуации сидели и просили: дайте. Нам бы никто не дал, а дальше что? Что людям объяснять? То есть опора должна быть на свои собственные силы всегда. Без этого ничего не будет.

# Коронавирус # Экономика # Петр Петровский # Олег Гайдукевич # Игорь Марзалюк

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