Пётр Петровский: «Любой карантин – это и зажимание поясов с политэкономической точки зрения»

Как изменится мир после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Пётр Петровский, политический аналитик:

Мы должны понимать, что любой карантин – это, в том числе, и зажимание поясов с политэкономической точки зрения.

И, к сожалению, у меня вот такое имеется предчувствие, что Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки – у них имеется, как говорит наш Президент, печатный станок. Они могут провести дополнительную эмиссию средств, вложить эти средства. А за эту эмиссию средств, за то, как они выйдут из этого карантина, будут отвечать другие государства.

Мы себе такого позволить не можем. Мы не можем сесть, как посадили Грецию в 2012 году, – и мы можем говорить, что сейчас повторяется такой же сценарий.

Ситуация с коронавирусом и международные отношения. «Некий элемент честности сейчас всплыл на поверхность»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Тогда скромно объясняли грекам, что они должны рассчитаться своими островами, в 2012 году. И только выход массовый народа под лозунгом греческим, лаконичным «Нет», когда они ответили на оккупацию и гитлеровской Германии под этим же лозунгом, пришли левые силы тогда в Грецию.