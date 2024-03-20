ГАИ внедрит в работу чат-боты для контроля за средствами персональной мобильности

Денис Ливанович, заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В текущем году у нас введено условие начала и конца сезона по прокату средств персональной мобильности в присутствии такой коммерческой деятельности – это с 15 марта по 15 ноября включительно. Также у нас в текущем году будет в начале сезона внедрено два чат-бота. Один – для обратной связи, когда гражданин где-то заметил мешающее устройство и он может эту информацию скинуть. Мгновенно все организации, заинтересованные в этом, увидят эту информацию и отработают в ближайшее время.