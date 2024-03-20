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ГАИ внедрит в работу чат-боты для контроля за средствами персональной мобильности

20 марта 2024 08:28
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Многие ждали открытия сезона, чтобы прокатиться с ветерком на электросамокатах. Но очень часто вместе со скоростью растет и риск получить травму.

ГАИ внедрит в работу чат-боты для контроля за средствами персональной мобильности-1

В связи с популярностью городских гонок на самокатах и большого количества нарушителей постоянно внедряются новые способы регулирования обстановки на дорогах.

ГАИ внедрит в работу чат-боты для контроля за средствами персональной мобильности-4

Денис Ливанович, заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В текущем году у нас введено условие начала и конца сезона по прокату средств персональной мобильности в присутствии такой коммерческой деятельности это с 15 марта по 15 ноября включительно. Также у нас в текущем году будет в начале сезона внедрено два чат-бота. Один для обратной связи, когда гражданин где-то заметил мешающее устройство и он может эту информацию скинуть. Мгновенно все организации, заинтересованные в этом, увидят эту информацию и отработают в ближайшее время.

ГАИ внедрит в работу чат-боты для контроля за средствами персональной мобильности-7

Второй виртуальный собеседник поможет наладить работу структурных подразделений и организаций города. Также будет проведено обследование улично-дорожной сети.

Денис Ливанович:
Это больше касается веломагистралей, тротуаров либо велопешеходных дорожек, совмещенных на предмет интенсивности движения по ним велосипедистов и пешеходов.

В первую очередь улучшение коснуться одного из популярных веломаршрутов столицы, который проходит по проспекту Победителей.

Подробности в видеоматериале.

# ГАИ # общество # Денис Ливанович # Сергей Бабич # Валерия Яскевич

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