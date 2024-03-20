ГАИ внедрит в работу чат-боты для контроля за средствами персональной мобильности

Многие ждали открытия сезона, чтобы прокатиться с ветерком на электросамокатах. Но очень часто вместе со скоростью растет и риск получить травму.
Многие ждали открытия сезона, чтобы прокатиться с ветерком на электросамокатах. Но очень часто вместе со скоростью растет и риск получить травму.
В связи с популярностью городских гонок на самокатах и большого количества нарушителей постоянно внедряются новые способы регулирования обстановки на дорогах.
Денис Ливанович, заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В текущем году у нас введено условие начала и конца сезона по прокату средств персональной мобильности в присутствии такой коммерческой деятельности – это с 15 марта по 15 ноября включительно. Также у нас в текущем году будет в начале сезона внедрено два чат-бота. Один – для обратной связи, когда гражданин где-то заметил мешающее устройство и он может эту информацию скинуть. Мгновенно все организации, заинтересованные в этом, увидят эту информацию и отработают в ближайшее время.
Второй виртуальный собеседник поможет наладить работу структурных подразделений и организаций города. Также будет проведено обследование улично-дорожной сети.
Денис Ливанович:
Это больше касается веломагистралей, тротуаров либо велопешеходных дорожек, совмещенных на предмет интенсивности движения по ним велосипедистов и пешеходов.
В первую очередь улучшение коснуться одного из популярных веломаршрутов столицы, который проходит по проспекту Победителей.
Подробности в видеоматериале.