В Беларуси вводится нерестовый запрет на ловлю рыбы

Нерестовый запрет на ловлю рыбы вводится в Беларуси. С 20 марта ограничения начинают действовать в Брестской и Гомельской областях. С 1 апреля они распространятся на Гродненский, Минский и Могилевский регионы, а позже всего запрет начнет действовать в Витебской области, с 10 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Придерживаться определенных правил во время ловли рыбакам придется в течение нескольких месяцев. В этот период рыбу можно ловить только в светлое время суток с помощью одной удочки или спиннинга с одним крючком или приманкой.