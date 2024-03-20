В Беларуси вводится нерестовый запрет на ловлю рыбы
Нерестовый запрет на ловлю рыбы вводится в Беларуси. С 20 марта ограничения начинают действовать в Брестской и Гомельской областях. С 1 апреля они распространятся на Гродненский, Минский и Могилевский регионы, а позже всего запрет начнет действовать в Витебской области, с 10 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Придерживаться определенных правил во время ловли рыбакам придется в течение нескольких месяцев. В этот период рыбу можно ловить только в светлое время суток с помощью одной удочки или спиннинга с одним крючком или приманкой.
При этом заходить в воду запрещено. Забрасывать снасти можно только с берега, льда или искусственных сооружений. Пользоваться подсаком разрешено. Использовать другие орудия или способы ловли рыбы запрещается, а нарушителям может грозить штраф в размере от 10 до 30 базовых величин.