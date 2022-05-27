ГАИ усилят контроль во время каникул. Что стоит помнить, отпуская ребёнка гулять?

Новости Беларуси. В преддверии летних каникул сотрудники ГАИ усилили контроль над участниками дорожного движения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Во время рейдовых мероприятий инспекторы обращают внимание на соблюдение водителями и пешеходами ПДД, проводят профилактические беседы.

Также посещают школы и сады. Рассказывают ребятам о правилах безопасного поведения на дороге. Где разрешено кататься на роликах и самокатах, зачем нужно автокресло и как правильно переходить проезжую часть. Одно из занятий сотрудники провели на базе Стародорожской средней школы № 1 совместно с отрядом юных инспекторов дорожного движения. Задавали вопросы, проводили квизы и викторины.

Анна Панарина, ученица Стародорожской средней школы № 1: Мы проводим развивающие игры, викторины на тему правил дорожного движения, как с младшими классами, так и со старшими. Мы показываем на практике первую медицинскую помощь, также мы ходим в детские садики.

Сергей Тышкевич, начальник отделения ГАИ Стародорожского РОВД:

Главные ошибки, допускаемыми детьми и являющимися причинами ДТП, – это выход детей из-за стоящего транспортного средства, а также других объектов, ограничивающих обзор водителям. Также переход дороги в неустановленном месте, нахождение малолетних детей без присмотра на проезжей части.

Всего с начала года в Минской области произошло 29 ДТП с участием несовершеннолетних – 23 ребенка получили травмы, один погиб.