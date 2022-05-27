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«Обучаются не только мальчики». Почему девочки поступают в кадетское училище?

27 мая 2022 14:42
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Новости Беларуси. В Минском областном кадетском училище начинается подготовка к вступительной кампании. Только в 2022 году ожидают 84 новобранца, в том числе 12 девочек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Учебное заведение у школьников пользуется популярностью. Ведь в будущем для них открыты двери в высшие учебные заведения силовых структур. В программе – допризывная, стрелковая, строевая подготовка, а также участие в спортивных и полевых соревнованиях.

С распорядком дня познакомилась Анна Куртасова.

«Обучаются не только мальчики». Почему девочки поступают в кадетское училище?-1

В Минском областном училище 205 кадетов. Илья Галак – выпускник. Это место для обучения выбрал неспроста: мечтает стать военным. За четыре курса у кадета есть в копилке спортивные награды и победы на олимпиадах.

«Обучаются не только мальчики». Почему девочки поступают в кадетское училище?-3

Илья Галак, учащийся Минского областного кадетского училища:
В этом году начал ходить в ансамбль в городе «Папараць-кветка», уже два раза подряд мы ездили на выступления, и у нас Гран-при.

«Обучаются не только мальчики». Почему девочки поступают в кадетское училище?-5

Анна Куртасова, корреспондент:
В кадетском училище обучаются не только мальчики. Здесь много девочек. Они также носят специальную форму: куртку с алыми погонами, головной убор и брюки. Как и все, соблюдают распорядок дня. Ранний подъем, зарядка, построение. Далее – занятия по расписанию и факультативы.

# Образование в Беларуси

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