«Обучаются не только мальчики». Почему девочки поступают в кадетское училище?

Новости Беларуси. В Минском областном кадетском училище начинается подготовка к вступительной кампании. Только в 2022 году ожидают 84 новобранца, в том числе 12 девочек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Учебное заведение у школьников пользуется популярностью. Ведь в будущем для них открыты двери в высшие учебные заведения силовых структур. В программе – допризывная, стрелковая, строевая подготовка, а также участие в спортивных и полевых соревнованиях.