Что такое реабилитация творчеством? Посетили Республиканский центр для детей-инвалидов

Многие талантливые художники писали картины без рук. Незрячие создавали настоящие музыкальные шедевры. Организация творческой работы способствует более глубокому и всестороннему развитию людей с особенностями. Помогает положительно решать задачи коррекции и компенсировать различные дефекты.

На базе Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов создано более 30 направлений декоративно-прикладного творчества.

Екатерина Янковская, заведующий отделением социальной, медико-психологической реабилитации и адаптации ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов»:

Со всей страны два раза в год к нам приезжают детки на реабилитацию. Наши дети театральные представления могут показать, наши дети красиво рисуют. Задача именно реабилитации творчеством – раскрывать их творческий потенциал. Они раскрываются как личности. Они показывают то, что они умеют, и для них очень важно то, что они самостоятельно работают в этом процессе. Мы очень гордимся нашими детьми, потому что они действительно талантливые.

Для реабилитации детей с ограниченными возможностями очень важно создать условия для развития. К каждому нужно найти индивидуальный подход, заинтересовать и вовлечь в творческую деятельность. Подробности в сюжете.

Творческие достижения не только становятся мотивацией к созданию, но и способствуют социальной интеграции. Здесь ребята создают праздничные сувениры, подделки из кожи и не только.