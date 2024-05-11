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Что такое реабилитация творчеством? Посетили Республиканский центр для детей-инвалидов

11 мая 2024 12:42
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Многие талантливые художники писали картины без рук. Незрячие создавали настоящие музыкальные шедевры. Организация творческой работы способствует более глубокому и всестороннему развитию людей с особенностями. Помогает положительно решать задачи коррекции и компенсировать различные дефекты.

Что такое реабилитация творчеством? Посетили Республиканский центр для детей-инвалидов-1

На базе Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов создано более 30 направлений декоративно-прикладного творчества.

Что такое реабилитация творчеством? Посетили Республиканский центр для детей-инвалидов-4

Екатерина Янковская, заведующий отделением социальной, медико-психологической реабилитации и адаптации ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов»:
Со всей страны два раза в год к нам приезжают детки на реабилитацию. Наши дети театральные представления могут показать, наши дети красиво рисуют. Задача именно реабилитации творчеством – раскрывать их творческий потенциал. Они раскрываются как личности. Они показывают то, что они умеют, и для них очень важно то, что они самостоятельно работают в этом процессе. Мы очень гордимся нашими детьми, потому что они действительно талантливые.

Что такое реабилитация творчеством? Посетили Республиканский центр для детей-инвалидов-7

Для реабилитации детей с ограниченными возможностями очень важно создать условия для развития. К каждому нужно найти индивидуальный подход, заинтересовать и вовлечь в творческую деятельность.

Подробности в сюжете.

Что такое реабилитация творчеством? Посетили Республиканский центр для детей-инвалидов-10

Творческие достижения не только становятся мотивацией к созданию, но и способствуют социальной интеграции. Здесь ребята создают праздничные сувениры, подделки из кожи и не только.

Что такое реабилитация творчеством? Посетили Республиканский центр для детей-инвалидов-13

Жанна Борбат, воспитатель группы ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов»:
Большой потенциал у наших детей. Мы даже сами удивляемся, когда они раскрываются. Какие чудесные подделки, какие чудесные работы они выполняют. На наших стендах это работы наших детей. Это развивает личность, развивает эстетический вкус.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Екатерина Янковская

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