Белорус всегда хотел попасть на телевидение – его мечту исполнили в «Новом утре» на РТР-Беларусь

Несколько дней назад в редакцию нашей программы поступило необычное письмо: «Здравствуйте, меня зовут Игорь, мне 22 года, у меня вторая группа инвалидности. С детства я мечтал попасть на телевидение, надеюсь, у меня получится воплотить заветное желание». Нет ничего невозможного! Автор трогательного послания уже в студии «Нового утра» на РТР-Беларусь». Талантливый поэт, активист, патриот и просто красавец Игорь Бондарович. Алеся Алехнович, ведущая:

Игорь, поделитесь впечатлением? Вы уже побывали, осмотрелись, как впечатления? Ожидания и реальность сходятся?

Игорь Бондарович, блогер:

Хотел в жизни попасть сюда. И, понимаете, получилось! Мне нравится ваше телевидение, ваш канал! Большое спасибо, что дарите людям такую доброту! Она от вас исходит! Алеся Алехнович:

Это то, что ожидали? Или ожидали большего? Игорь Бондарович:

Я думаю, то. Произошло воплощение мечты в реальность. Алеся Алехнович:

Это огромное событие для каждого человека, когда ожидание, предвкушение, неверие. И вот оно!