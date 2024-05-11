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Белорус всегда хотел попасть на телевидение – его мечту исполнили в «Новом утре» на РТР-Беларусь

11 мая 2024 12:40
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Несколько дней назад в редакцию нашей программы поступило необычное письмо: «Здравствуйте, меня зовут Игорь, мне 22 года, у меня вторая группа инвалидности. С детства я мечтал попасть на телевидение, надеюсь, у меня получится воплотить заветное желание». Нет ничего невозможного! Автор трогательного послания уже в студии «Нового утра» на РТР-Беларусь». Талантливый поэт, активист, патриот и просто красавец Игорь Бондарович.

Алеся Алехнович, ведущая:
Игорь, поделитесь впечатлением? Вы уже побывали, осмотрелись, как впечатления? Ожидания и реальность сходятся?

Белорус всегда хотел попасть на телевидение – его мечту исполнили в «Новом утре» на РТР-Беларусь-1

Игорь Бондарович, блогер:
Хотел в жизни попасть сюда. И, понимаете, получилось! Мне нравится ваше телевидение, ваш канал! Большое спасибо, что дарите людям такую доброту! Она от вас исходит!

Алеся Алехнович:
Это то, что ожидали? Или ожидали большего?

Игорь Бондарович:
Я думаю, то. Произошло воплощение мечты в реальность.

Алеся Алехнович:
Это огромное событие для каждого человека, когда ожидание, предвкушение, неверие. И вот оно!

Белорус всегда хотел попасть на телевидение – его мечту исполнили в «Новом утре» на РТР-Беларусь-4

Александр Стасевич, ведущий:
Есть какие-то любимые программы?

Игорь Бондарович:
Новости «24 часа» – это на СТВ. А на РТР-Беларусь мне нравится смотреть новости, где показывают нашего Президента. Это просто класс! Большое спасибо за то, что оберегает нашу страну, что он есть, на самом деле. Вы наш спаситель! Не Иисус Христос, но спаситель. Спасибо большое за вашу доброту. Я смотрел, как вы были в церкви, ваше интервью, у меня просто были на глазах слезы. Вы очень доброй души человек. Я бы хотел, чтобы вы оставались у нас навсегда.

Подробнее смотрите в видео.

# Телевидение # общество # Алеся Алехнович # Александр Стасевич

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