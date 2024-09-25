ГАИ усилила контроль за детьми на дорогах

В фокусе внимания у сотрудников ГАИ сейчас уязвимая категория участников дорожного движения. В связи с сокращением светового дня пристальное внимание детям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В школах Минска проводятся профилактические занятия. Как правило, в игровой форме сотрудники ГАИ общаются с ребятами и проводят тематические уроки: на тему общих правил безопасного поведения на дорогах, знания дорожных знаков. Играя, школьники моделируют ситуации на дорогах, говорят о возможных опасностях. Особое внимание уделяют и светоотражающим элементам.

Игорь Марат, начальник отдела ГАИ Октябрьского РУВД:

Фликер на темном участке дороги делает заметным пешехода в свете фар приближающегося автомобиля на расстоянии до 400 метров. Что, конечно же, позволяет водителю и своевременно отреагировать, и избежать возможности совершения дорожно-транспортного происшествия. Соответственно, фликер спасает жизнь и здоровье людей.

Захар Чернов, ученик средней школы № 226:

Я всегда соблюдаю правила дорожного движения. Не надо выбегать на проезжую часть. Если ты едешь на велосипеде и нет велосипедной дорожки, то нужно ехать по краю и не создавать проблем для пешеходов.

Варвара Былинская, ученица средней школы № 226:

Фликеры нужно носить в темное время, чтобы оно освещало тебя. Нужно надевать на руку или на ногу, чтобы было хорошо видно.