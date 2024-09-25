Прямой эфир

Вторая вице-мисс Европа: мне предлагали снять ленту Беларуси, я сказала нет!

25 сентября 2024 19:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Вторая вице-мисс Европа: мне предлагали снять ленту Беларуси, я сказала нет!-2

Ирина Максимович, вторая вице-мисс конкурса красоты «Мисс Европа – 2024»:
Настоящая любовь к Родине у меня появилась, когда я начала получать международные контракты. Всегда очень трепетно возвращаться домой. Это всегда приятные слезы, тоска по родной земле, родным людям, атмосфере. У нас спокойно, чисто, красиво, культурно. 

Я патриотом была всегда, поэтому представлять страну на международных конкурсах красоты – это отдельное искусство. Были прецеденты, когда мне предлагали снять ленту Беларуси и надеть любую другую. Я сказала: нет, я не буду надевать ленту другого государства, потому что я гражданка Беларуси. Для меня это честь. Несмотря на то, в какое сложное время мы живем, я никогда не сниму ленту Беларуси. В 2025 году я также буду представлять нашу страну на международном конкурсе «Мисс планета».

Если кто-то будет оскорблять мою страну публично, при представителях 40 стран, как это было на последнем конкурсе… Если будут говорить, что Беларусь какая-то не такая, люди плохие и картошка невкусная… Если я представляю свою страну на конкурсе, я должна отстаивать честь своей страны до последнего.

# Государственная политика # Григорий Азаренок # Ирина Максимович

Другие новости рубрики

Все новости
Бузин: Военная доктрина на 10-15 лет будет обеспечивать решение всех задач, необходимых для страны
25 сентября 2024 19:08

Бузин: Военная доктрина на 10-15 лет будет обеспечивать решение всех задач, необходимых для страны

«Оказался с гнильцой». Азарёнок и Солодовникова о патриотизме Познера
25 сентября 2024 19:05

«Оказался с гнильцой». Азарёнок и Солодовникова о патриотизме Познера

Юлия Быкова: благодаря патриотически настроенным людям мы развиваем лучшее, что есть в стране
25 сентября 2024 19:03

Юлия Быкова: благодаря патриотически настроенным людям мы развиваем лучшее, что есть в стране