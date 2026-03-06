Ультратонкий и «воздушный»! Холдинг «Горизонт» запустил массовое производство новой модели ноутбука

В преддверии Международного женского дня холдинг «Горизонт» запустил массовое производство новой модели ноутбука. Ультратонкий и «воздушный»: его вес меньше килограмма, он привлекает еще и нестандартным цветом: корпус выполнен в космическом оранжевом оттенке. Как рассказали разработчики, на его создание вдохновил объявленный в нашей стране Год белорусской женщины. И этот продукт компания рассматривает как символ образа современной белоруски: яркой, активной, технологичной и устремленной в будущее.

Новая модель оснащена процессором Intel Core i5 и ориентирована на автономную работу до 10 часов без подзарядки, а это на 20 % выше средней автономности ноутбуков. Установлены 16 гигабайт оперативной памяти и накопитель 512 гигабайт. Корпус выполнен из прочного титанового сплава. Ноутбуки предприятие выпускает с 2022 года. В линейке более 30 моделей. Электронные компоненты для умных машин производят на 11 производственных участках. Большое внимание уделяется качеству: каждая единица проходит жесткий контроль.

Виталий Чернявский, креативный директор холдинга «Горизонт»:

В целом наша компьютерная техника широко востребована не только в Республике Беларусь, но и за рубежом. За два месяца этого года мы нарастили темп роста экспорта по компьютерной технике по холдингу более чем на 85 процентов. Это говорит о широком спросе и о преимуществах той техники, которую мы производим. Те решения, которые применяются в данном изделии, на сегодняшний день передовые, они позволяются не только использовать ноутбук для самых тяжелых задач в сфере графики, в сфере «тяжелых» программ, но в целом позволяют его использовать каждый день, брать с собой в путешествия.

Татьяна Наливайко, главный технолог «Минского производственного объединения вычислительной техники» холдинга «Горизонт»:

Мы производим материнскую плату на современном оборудовании. Также мы начали выпускать SSD-накопители, которые являются ключевой частью ноутбука. Мы, помимо функционального тестирования, проводим нагрузочное, где ноутбуки по пять часов подвергаются нагрузке.