«Не публикуйте ничего в социальных сетях» – о личной безопасности поговорили с экспертом

Там, где есть ценные данные, появляются воры. Личные фото, переписки, доступ к банковским счетам. Все это – товар на теневых форумах. Киберпреступность и цифровые мошенники – это уже индустрия с годовым оборотом в триллионы долларов. Подделка сайтов, телефонное мошенничество, взлом аккаунтов. Мошенники продолжают атаковать кошельки доверчивых граждан, изобретая все новые схемы. Самое обидное – мы сами пускаем их в нашу жизнь, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. «Пролайкал бывшего партнера» – как отношения онлайн изменили человеческое общение

Сергей Петров, доцент кафедры защиты информации БГУИР:

Мошенники могут получить доступ к персональным данным несколькими путями, в частности через утечки. Утечки клиентской базы, например. Могли быть сотни тысяч записей скомпрометировано. Это все люди, их места жительства, адреса, телефоны. Еще, конечно, мы сами много чего оставляем о себе. Есть понятие – общедоступные персональные данные, что человек публикует о себе самом добровольно в соцсетях.