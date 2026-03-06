«Не публикуйте ничего в социальных сетях» – о личной безопасности поговорили с экспертом
Там, где есть ценные данные, появляются воры. Личные фото, переписки, доступ к банковским счетам. Все это – товар на теневых форумах. Киберпреступность и цифровые мошенники – это уже индустрия с годовым оборотом в триллионы долларов. Подделка сайтов, телефонное мошенничество, взлом аккаунтов. Мошенники продолжают атаковать кошельки доверчивых граждан, изобретая все новые схемы. Самое обидное – мы сами пускаем их в нашу жизнь, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
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Сергей Петров, доцент кафедры защиты информации БГУИР:
Мошенники могут получить доступ к персональным данным несколькими путями, в частности через утечки. Утечки клиентской базы, например. Могли быть сотни тысяч записей скомпрометировано. Это все люди, их места жительства, адреса, телефоны. Еще, конечно, мы сами много чего оставляем о себе. Есть понятие – общедоступные персональные данные, что человек публикует о себе самом добровольно в соцсетях.
Юрий Воротницкий, заведующий кафедрой телекоммуникаций и информационных технологий БГУ:
Я всегда говорю следующее, с точки зрения личной безопасности: первое – у вас на компьютерах, в мобильных телефонах, на планшетах не должно быть информации, которую вы бы стеснялись отправить на почтовой открытке без конверта. Второе – не публикуйте ничего в социальных сетях. Рано или поздно те уязвимости, которые вы сами себе создаете, будут использованы против вас.
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