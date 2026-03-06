Владимир Кухарев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР

Перспективы сотрудничества в сферах экономики, образования, культуры и туризма. Минск и Китай обозначили приоритеты взаимодействия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В столице прошла встреча председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева и Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в Беларуси Чжан Вэньчуаня.

Стороны договорились о дальнейшем укреплении отношений в рамках действующих проектов по самым разным направлениям. В том числе сфере образования. Более половины китайских студентов, которые учатся в Беларуси, живут в Минске. Поэтому обсуждали перспективы открытия новых специальностей, интересных китайским партнерам. Кроме того, говорили и о совместных культурных проектах. Так, в феврале гости из Поднебесной организовали в столице фестиваль в честь Праздника Весны. Минск заинтересован в проведении ответных мероприятий в Китае.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: Конечно же, мы видим заинтересованность в развитии между нашими странами в туристической области, потому что это очень важно. И большой интерес вызывает как у жителей Китая наша страна, так и среди жителей Беларуси много желающих посетить Китайскую Народную Республику.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Минск в эти годы очень быстро развивается, постоянно совершенствуются инфраструктуры, город становится более красивым, чистым и привлекательным для китайских студентов и туристов. В 2026 году отмечается 10-летие установления отношений побратимов между Пекином и Минском. Мы хотим, чтобы было больше контактов, взаимных визитов и больше практических проектов.

Стоит отметить, что 2026-2027 годы объявлены годами промышленной кооперации между Минском и Пекином. Один из самых успешных совместных проектов – индустриальный парк «Великий камень», где уже больше 170 резидентов. Акцент на медицину, логистику и высокие технологии. Объем взаимной торговли товарами и услугами между странами растет. Только в прошлом году он достиг свыше 12 миллиардов долларов.