С приходом тепла наступает велосезон. На дорогах и тротуарах все чаще встречаются средства индивидуальной мобильности и двухколесный транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои услуги по их аренде уже предлагают всем желающим шеринговые компании. Для предупреждения возможных происшествий ГАИ проводит республиканскую акцию «Движение по правилам».