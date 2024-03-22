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ГАИ проводит республиканскую акцию «Движение по правилам»

22 марта 2024 07:42
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С приходом тепла наступает велосезон. На дорогах и тротуарах все чаще встречаются средства индивидуальной мобильности и двухколесный транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои услуги по их аренде уже предлагают всем желающим шеринговые компании. Для предупреждения возможных происшествий ГАИ проводит республиканскую акцию «Движение по правилам».

ГАИ проводит республиканскую акцию «Движение по правилам»-1

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД:
Проводимые мероприятия направлены на профилактику нарушений и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности. Сотрудники ГАИ напомнят пешеходам и велосипедистам о правилах безопасного участия в дорожном движении, особенно при пресечении ими проезжей части, о причинах и последствиях ДТП, ответственности за совершенные нарушения. Повсеместно наряды ГАИ будут приближены к пешеходным переходам. В рамках повседневного надзора за дорожным движением и при проведении рейдовых мероприятий инспекторы ДПС проконтролируют соблюдение ПДД велосипедистами и лицами на средствах персональной мобильности, а также водителями в части предоставления преимущества в движении пешеходам и велосипедистам.

ГАИ проводит республиканскую акцию «Движение по правилам»-4

ГАИ также призывает родителей в дни весенних каникул контролировать своих детей. Школьники будут отдыхать от занятий всю следующую неделю и не должны остаться без внимания взрослых.

# ГАИ # общество # Вероника Романькова

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