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В Бресте милиционеры спасли пожилую женщину из горящего дома

22 марта 2024 06:54
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Обычный служебный день стал героическим для правоохранителей Брестской области. Из горящего дома милиционеры спасли пожилую женщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сержанты Павел Кривецкий и Александр Протасевич находились в областном центре на учебно-методических сборах.

В Бресте милиционеры спасли пожилую женщину из горящего дома-1

Прогуливаясь по городу в обеденное время, они заметили, что окна дома окутаны клубами дыма. Без промедления стражи порядка вошли внутрь и вынесли 71-летнюю хозяйку. Самостоятельно передвигаться женщина не могла.

В Бресте милиционеры спасли пожилую женщину из горящего дома-4

Александр Протасевич, милиционер-водитель РКСМ УВД Брестского облисполкома:
Мы ее слышали только по голосу, когда она говорила «помогите». А так там было очень большое задымление, черный едкий дым, сразу было очень трудно дышать. Буквально несколько секунд и начинали слезиться глаза. Думали, как быстрее ей помочь, оказать какое-либо содействие, чтобы она не пострадала и другие граждане.

Милиционеры вызвали спасателей, которые оперативно ликвидировали возгорание. Предварительная причина пожара – непотушенный окурок. Пенсионерка доставлена в больницу. Ее жизнь вне опасности.

# Спасение # общество # Новости Бреста и Брестской области

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