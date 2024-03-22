Количество осуждённых несовершеннолетних снизилось на 25% за 2023-й

Предотвратить жестокость и насилие среди молодежи. Такая задача остается актуальной для правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предотвратить жестокость и насилие среди молодежи. Такая задача остается актуальной для правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным статистики, за 2023 год осуждено 692 несовершеннолетних. Речь идет о кражах, хулиганстве и обороте наркотиков. Последнее карается по всей строгости закона.
Михаил Мануилов, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Минска:
С учетом того, что сейчас очень большое количество преступлений, в которые несовершеннолетние вовлекаются через сеть Интернет, основная мысль, которую хочется до них донести, что все предложения о легком заработке в интернете очень часто связаны с вовлечением подростков в криминальные схемы. Не бывает легкого заработка за выполнение какой-то минимальной работы и так далее. Чтобы не стать жертвой злоумышленника, обстоятельств, всегда нужно подходить критически к той информации, которую они черпают.
Ольга Кудина-Середа, государственный медицинский судебный эксперт-психолог управления ГКСЭ по Минску:
Главная задача – определить способность понимать характер значения совершаемых в отношении них действий и оказывать сопротивление таким действиям.
Предотвратить преступление можно, если привлечь семью, проводить с детьми беседы. В прошлом году количество малолетних осужденных снизилось на 25 %.