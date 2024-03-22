Количество осуждённых несовершеннолетних снизилось на 25% за 2023-й

Михаил Мануилов, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Минска:

С учетом того, что сейчас очень большое количество преступлений, в которые несовершеннолетние вовлекаются через сеть Интернет, основная мысль, которую хочется до них донести, что все предложения о легком заработке в интернете очень часто связаны с вовлечением подростков в криминальные схемы. Не бывает легкого заработка за выполнение какой-то минимальной работы и так далее. Чтобы не стать жертвой злоумышленника, обстоятельств, всегда нужно подходить критически к той информации, которую они черпают.