Новый регулярный авиарейс из Гомеля в Санкт-Петербург открылся 22 марта

Из Гомеля в северную столицу России: регулярное авиасообщение открывается сегодня, 22 марта. Время в воздухе до аэропорта Пулково составит около полутора часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Частота полетов – трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям. Открывая новый регулярный рейс, компания «Белавиа» намерена закрепить успех на российском направлении. С конца 2023 года возобновлены полеты из Гомеля в Москву и обратно. Пассажиропоток уверенно нарастает. Новые маршруты придают импульс развитию туризма, в том числе медицинского. Так, за прошлый год в санаториях Гомельского региона оздоровились 25 тысяч россиян. В ближайших планах полеты из Гомеля в Сочи и в Грузию.