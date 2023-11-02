ГАИ проводит акцию «Время стать заметным». Рассказываем, какие мероприятия запланированы

«Время стать заметным» – профилактический раунд от сотрудников ГАИ, нацеленный на формирование культуры безопасного поведения на дорогах.
«Время стать заметным» – профилактический раунд от сотрудников ГАИ, нацеленный на формирование культуры безопасного поведения на дорогах.
Павел Ангарьян, начальник отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска:
Мероприятия направлены в первую очередь на снижение детского дорожно-транспортного травматизма, а также на пропаганду использования световозвращающих элементов и привлечение внимания водителей при проезде пешеходных переходов.
За 9 месяцев 2003 года на территории Октябрьского района Минска в ДТП пострадали шестеро детей в пяти ДТП, два из которых были пешеходами, рассказали в столичном ГАИ.
Подробности в видео.