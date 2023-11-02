ГАИ проводит акцию «Время стать заметным». Рассказываем, какие мероприятия запланированы

«Время стать заметным» – профилактический раунд от сотрудников ГАИ, нацеленный на формирование культуры безопасного поведения на дорогах.

Павел Ангарьян, начальник отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска:

Мероприятия направлены в первую очередь на снижение детского дорожно-транспортного травматизма, а также на пропаганду использования световозвращающих элементов и привлечение внимания водителей при проезде пешеходных переходов.