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ГАИ проводит акцию «Время стать заметным». Рассказываем, какие мероприятия запланированы

02 ноября 2023 10:27
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«Время стать заметным» – профилактический раунд от сотрудников ГАИ, нацеленный на формирование культуры безопасного поведения на дорогах.

ГАИ проводит акцию «Время стать заметным». Рассказываем, какие мероприятия запланированы-1

Павел Ангарьян, начальник отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска:
Мероприятия направлены в первую очередь на снижение детского дорожно-транспортного травматизма, а также на пропаганду использования световозвращающих элементов и привлечение внимания водителей при проезде пешеходных переходов.

ГАИ проводит акцию «Время стать заметным». Рассказываем, какие мероприятия запланированы-4

За 9 месяцев 2003 года на территории Октябрьского района Минска в ДТП пострадали шестеро детей в пяти ДТП, два из которых были пешеходами, рассказали в столичном ГАИ.

Подробности в видео.

# ГАИ # общество # Павел Ангарьян # Фотофакт

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