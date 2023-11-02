Сама разработала идеальный рецепт шоколада. История белоруски, которая создаёт сладкие шедевры

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Ароматы ванили и какао-бобов. Ольга Швед – представительница модной профессии – шоколатье. Сегодня колдует в собственной студии и создает сладкие признания, которые напоминают именные открытки и букеты.
Поговорили с мастерицей о необычной профессии, идеальном рецепте шоколада и развитии собственного бренда.
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