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Сама разработала идеальный рецепт шоколада. История белоруски, которая создаёт сладкие шедевры

02 ноября 2023 10:07
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Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Сама разработала идеальный рецепт шоколада. История белоруски, которая создаёт сладкие шедевры-1

Ароматы ванили и какао-бобов. Ольга Швед – представительница модной профессии – шоколатье. Сегодня колдует в собственной студии и создает сладкие признания, которые напоминают именные открытки и букеты.

Поговорили с мастерицей о необычной профессии, идеальном рецепте шоколада и развитии собственного бренда.

Смотрите видео на YouTube.

# Хобби # общество # Вероника Макаревич # Фотофакт

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