ГАИ проверяет, уступают ли водители в Минске дорогу скорой. Как проходят рейды

Цель рейда – еще раз напомнить водителям о правилах: услышал звук сирены и включенные маяки – прижмись вправо.

Новости Беларуси. Уступи дорогу автомобилю скорой помощи. ГАИ города проверяет водителей на добросовестность, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На реальный вызов отправляемся с двумя экипажами Госавтоинспекции. Одна машина следит за реакцией водителей и направляет информацию второй группе. Они в свою очередь останавливают нарушителей и составляют протокол.

Пообщаться с недобросовестными автовладельцами нам не удалось. Сегодня результат поистине удивил: медики добрались к месту за считанные минуты и без препятствий.