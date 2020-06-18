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Насекомые появились раньше. В Минске от клещей обрабатывают парки и скверы

18 июня 2020 19:40
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Новости Беларуси. В Минске проводят обработку парков и скверов против клещей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Насекомые появились раньше. В Минске от клещей обрабатывают парки и скверы-1

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска постоянно проверяют скверы и парки на наличие клещей. Для борьбы с ними используют специальное химическое вещество для обработки зеленых зон. Но прежде важно тщательно покосить траву и убрать сухую листву.

Насекомые появились раньше. В Минске от клещей обрабатывают парки и скверы-4

3 способа удалить клеща самостоятельно

Сегодня специалисты работали в Заводском районе. Зачистку провели в скверах Слепянской водной системы, в Пионерском сквере и в парке 50-летия Октября.

Насекомые появились раньше. В Минске от клещей обрабатывают парки и скверы-7

Анна Волчек, мастер Зеленстроя Заводского района:
Сейчас благоприятный период для размножения клещей. Поэтому необходимо производить обработку в скверах, парках. Производится несколько раз за сезон, сейчас это первая обработка.

# Укусы клещей # общество # Анна Волчек # Фотофакт

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