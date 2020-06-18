Насекомые появились раньше. В Минске от клещей обрабатывают парки и скверы

Новости Беларуси. В Минске проводят обработку парков и скверов против клещей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске проводят обработку парков и скверов против клещей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска постоянно проверяют скверы и парки на наличие клещей. Для борьбы с ними используют специальное химическое вещество для обработки зеленых зон. Но прежде важно тщательно покосить траву и убрать сухую листву.
Сегодня специалисты работали в Заводском районе. Зачистку провели в скверах Слепянской водной системы, в Пионерском сквере и в парке 50-летия Октября.
Анна Волчек, мастер Зеленстроя Заводского района:
Сейчас благоприятный период для размножения клещей. Поэтому необходимо производить обработку в скверах, парках. Производится несколько раз за сезон, сейчас это первая обработка.