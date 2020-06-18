Насекомые появились раньше. В Минске от клещей обрабатывают парки и скверы

Новости Беларуси. В Минске проводят обработку парков и скверов против клещей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска постоянно проверяют скверы и парки на наличие клещей. Для борьбы с ними используют специальное химическое вещество для обработки зеленых зон. Но прежде важно тщательно покосить траву и убрать сухую листву.

3 способа удалить клеща самостоятельно Сегодня специалисты работали в Заводском районе. Зачистку провели в скверах Слепянской водной системы, в Пионерском сквере и в парке 50-летия Октября.