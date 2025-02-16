ГАИ проведёт республиканскую профилактическую акцию «Если любишь, вези безопасно»

Более 200 несовершеннолетних пассажиров были травмированы в ДТП за 2024 год. Жизни 14 детей медикам спасти не удалось. По данным правоохранителей, в большинстве случаев к таким печальным последствиям привело пренебрежение правилами перевозки. Каждый второй ребенок был или не пристегнут, или в авто отсутствовали специальные кресла, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целях повышения безопасности перевозки детей Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию «Если любишь, вези безопасно». С 17 по 21 февраля сотрудники ГАИ уделят особое внимание личным авто, маршруткам, а также школьным автобусам с юными пассажирами.

Анна Банадык, представитель ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Сотрудники ГАИ усиливают контроль за соблюдением водителями правил безопасной перевозки детей и подростков личным транспортом, маршрутными такси, а также школьными и автобусами в нерегулярном сообщении. Кроме того, инспекторы организуют дежурства на наиболее напряженных участках улиц и дорог вблизи учреждений образования, будут пресекать нарушения правил перевозки, посадки и высадки несовершеннолетних.

Напоминаем, что перевозить детей в автомобиле нужно с использованием удерживающих устройств, соответствующих их весу и росту. Юных пассажиров, достигших 12-летнего возраста, либо рост которых превышает 150 сантиметров, можно перевозить без автокресла или бустера, но обязательно пристегивать ремнем безопасности.