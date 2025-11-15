Прямой эфир

Снег, дождь и сильный ветер. Погода в Беларуси на неделю

15 ноября 2025 16:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Снег, дождь и сильный ветер. Погода в Беларуси на неделю-2

На предстоящей неделе ожидается очень неустойчивый характер погоды. Вторжение холодных воздушных масс арктического происхождения вызовет чередование контрастных фронтальных разделов и холодных областей повышенного атмосферного давления. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. 

На дорогах страны в течение недели, особенно в темное время суток, велика вероятность гололедицы. В течение недели есть вероятность интенсивных осадков и сильного порывистого ветра. Возможен туман.

Преобладающая температура воздуха ночью составит от -4 до +3. В дневные часы температура будет находиться в пределах от -2 до +4. В отдельные сутки, преимущественно по юго-востоку страны, будет теплее. Ночью от +4 до +5, днем до +8.

Подробный прогноз по областям страны:

Снег, дождь и сильный ветер. Погода в Беларуси на неделю-4
Снег, дождь и сильный ветер. Погода в Беларуси на неделю-5
Снег, дождь и сильный ветер. Погода в Беларуси на неделю-6
Снег, дождь и сильный ветер. Погода в Беларуси на неделю-7
Снег, дождь и сильный ветер. Погода в Беларуси на неделю-8
Снег, дождь и сильный ветер. Погода в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Афинах +19, в Москве около 0 – погода в Европе
15 ноября 2025 16:20

В Афинах +19, в Москве около 0 – погода в Европе

Драматический театр белорусской армии привёз награду с международного фестиваля в Саранске – поговорили с худруком
15 ноября 2025 15:15

Драматический театр белорусской армии привёз награду с международного фестиваля в Саранске – поговорили с худруком

Учимся танцевать как в Болливуде. В студии «Сапна» раскрыли секреты индийского танца
15 ноября 2025 15:12

Учимся танцевать как в Болливуде. В студии «Сапна» раскрыли секреты индийского танца