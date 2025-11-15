Снег, дождь и сильный ветер. Погода в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

На предстоящей неделе ожидается очень неустойчивый характер погоды. Вторжение холодных воздушных масс арктического происхождения вызовет чередование контрастных фронтальных разделов и холодных областей повышенного атмосферного давления. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

На дорогах страны в течение недели, особенно в темное время суток, велика вероятность гололедицы. В течение недели есть вероятность интенсивных осадков и сильного порывистого ветра. Возможен туман.

Преобладающая температура воздуха ночью составит от -4 до +3. В дневные часы температура будет находиться в пределах от -2 до +4. В отдельные сутки, преимущественно по юго-востоку страны, будет теплее. Ночью от +4 до +5, днем до +8.

Подробный прогноз по областям страны: