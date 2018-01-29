В марте 2018 планируют запустить движение поездов по двум новым путепроводам в районе проспекта Дзержинского

Новости Беларуси. В конце марта 2018 года планируется запустить движение поездов по двум новым путепроводам в районе проспекта Дзержинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В конце марта 2018 года планируется запустить движение поездов по двум новым путепроводам в районе проспекта Дзержинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Это позволит продолжить строительство второго транспортного кольца от улицы Карла Либкнехта до улицы Толстого. Около полутора лет понадобится строителям, чтобы ввести в эксплуатацию первую очередь строительства на этом участке.
Владимир Шалимов, ведущий инженер отдела технического надзора государственного предприятия «Гордорстрой»:
В составе объекта предусмотрено строительство 4-х путепроводов. Из них три ЖД и один автодорожный через проспект Дзержинского.