В марте 2018 планируют запустить движение поездов по двум новым путепроводам в районе проспекта Дзержинского

Новости Беларуси. В конце марта 2018 года планируется запустить движение поездов по двум новым путепроводам в районе проспекта Дзержинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это позволит продолжить строительство второго транспортного кольца от улицы Карла Либкнехта до улицы Толстого. Около полутора лет понадобится строителям, чтобы ввести в эксплуатацию первую очередь строительства на этом участке.