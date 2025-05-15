«Белая Русь» запустила благотворительный проект по безвозмездному сбору крови

Доброе дело для спасения жизней. Важную социальную инициативу по развитию донорства в стране поддержала крупнейшая общественная организация. В главном офисе «Белой Руси» запустили благотворительный проект по безвозмездному сбору крови, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки добровольцев пришли, чтобы сдать жизненно важные компоненты в мобильных комплексах. Это передвижные лаборатории из РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. На месте врачи проводят обследование доноров, а после, в случае отсутствия противопоказаний, и забор крови. Сам же проект реализуется уже третий год подряд.

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

До 50 % крови заготавливается в выездных условиях, то есть донор – это здоровый человек, который работает. Поэтому такой мобильный комплекс позволяет приблизить именно заготовку крови к месту, где доноры учатся, где доноры работают.

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Мы предлагаем нашим гражданам, в том числе молодым людям, стать постоянными донорами, в перспективе почетными донорами. И это важно для того, чтобы система здравоохранения успешно устойчиво развивалась. Эта акция не только вот здесь, в Минске, на улице Фрунзе пройдет. Она будет республиканской – во всех регионах нашей страны. Это принципиальная позиция. Люди, которые хотят сдать кровь, получат такую возможность. В 2024 году акцию «Белой Руси» поддержали порядка 9 тысяч человек. Это большая помощь и поддержка для учреждений здравоохранений. Особенно, в области хирургии. Кровь от добровольцев дает огромную надежду и шанс на спасение сложных пациентов.