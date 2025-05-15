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Александр Лукашенко лично проводил коллегу из Зимбабве Эммерсона Мнангагвы

15 мая 2025 08:00
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Александр Лукашенко лично проводил коллегу из Зимбабве Эммерсона Мнангагвы-0

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 15 мая, проводил Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву в аэропорту. Его рабочий визит в нашу страну завершен, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Перед вылетом в Зимбабве, лидер этой страны провел встречу с белорусским лидером, на котором Президенты подвели итоги визита.

Фото: president.gov.by

# Александр Лукашенко

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