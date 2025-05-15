Александр Лукашенко лично проводил коллегу из Зимбабве Эммерсона Мнангагвы

Белстат: в белорусских семьях преобладает правовое и экономическое равноправие супругов

Ко Дню семьи Белстат изучил вопросы, касающиеся разделения функций между женщинами и мужчинами при принятии ответственных решений, а также отношения семейных пар к гендерным ролям женщины и мужчины.