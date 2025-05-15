Александр Лукашенко лично проводил коллегу из Зимбабве Эммерсона Мнангагвы

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 15 мая, проводил Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву в аэропорту. Его рабочий визит в нашу страну завершен, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 15 мая, проводил Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву в аэропорту. Его рабочий визит в нашу страну завершен, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Перед вылетом в Зимбабве, лидер этой страны провел встречу с белорусским лидером, на котором Президенты подвели итоги визита.
Фото: president.gov.by