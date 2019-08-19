Гадания по кожуре, песнопения и старинные обряды: традиции празднования Яблочного Спаса в белорусской деревне

Об истории и традициях праздника – репортаж Анастасии Аласании.

Церковь сегодня призывает к внутреннему обновлению, к тому же праздник выпадает на Успенский пост. В народной традиции этот день связан с древним обычаем. 19 августа – Яблочный Спас. Прихожане несут в храмы корзины с дарами для освящения. А после принято делать заготовки на зиму. Считается также, что со Спаса природа поворачивает на осень.