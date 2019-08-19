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Гадания по кожуре, песнопения и старинные обряды: традиции празднования Яблочного Спаса в белорусской деревне

19 августа 2019 18:09
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Новости Беларуси.  Православные верующие отмечают Преображение Господне. Это один из важнейших христианских праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси 19 августа православные празднуют Яблочный Спас

Гадания по кожуре, песнопения и старинные обряды: традиции празднования Яблочного Спаса в белорусской деревне-1

Об истории и традициях праздника – репортаж Анастасии Аласании.

Церковь сегодня призывает к внутреннему обновлению, к тому же праздник выпадает на Успенский пост. В народной традиции этот день связан с древним обычаем. 19 августа – Яблочный Спас. Прихожане несут в храмы корзины с дарами для освящения. А после принято делать заготовки на зиму. Считается также, что со Спаса природа поворачивает на осень.

Подробнее – в видеоинформации.

Гадания по кожуре, песнопения и старинные обряды: традиции празднования Яблочного Спаса в белорусской деревне-4

Гадания по кожуре, песнопения и старинные обряды: традиции празднования Яблочного Спаса в белорусской деревне-6

Гадания по кожуре, песнопения и старинные обряды: традиции празднования Яблочного Спаса в белорусской деревне-8

Гадания по кожуре, песнопения и старинные обряды: традиции празднования Яблочного Спаса в белорусской деревне-10

Гадания по кожуре, песнопения и старинные обряды: традиции празднования Яблочного Спаса в белорусской деревне-12

Гадания по кожуре, песнопения и старинные обряды: традиции празднования Яблочного Спаса в белорусской деревне-14

# Церковные праздники # общество # Анастасия Аласания # Фотофакт

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