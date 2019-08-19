Колл-центр по оформлению ДТП без вызова ГАИ заработал в Беларуси. Рассказываем, как он работает

Новости Беларуси. Быстро и без лишних формальностей. Круглосуточный колл-центр по оформлению ДТП без вызова ГАИ начал работу в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Позвонив на короткий номер 140, в любое время и не зависимо от места нахождения можно получить консультацию по оформлению европротокола. Операторы объяснят все нюансы и даже проверят наличие у владельцев автостраховки. Консультация бесплатная.

Марина Залевская, руководитель контакт-центра:

Все наши сотрудники прошли обучение. Также мы запускали в тестовом режиме с 1 августа короткий номер 140, чтобы полностью проверить его функциональность. С 19 августа он полностью запущен.

Оксана Мехедко, инспектор по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Составление так называемого европротокола имеет ряд преимуществ и позволяет оформить небольшое дорожно-транспортное происшествие без вызова и соответствующего ожидания сотрудников Госавтоинспекции. Что касается водителя-виновника дорожно-транспортного происшествия, при оформлении происшествия с помощью европротокола в его действиях не усматривается состава правонарушения. Соответственно, к административной ответственности он не привлекается. Возможность оформить незначительное ДТП без вызова ГАИ появилась в 2010 году. Составить европротокол можно только при соблюдении определенных условий. К примеру, одно из них – причинение ущерба в размере до 400 евро. Кстати, с 1 сентября эту сумму увеличат вдвое.