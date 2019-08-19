Колл-центр по оформлению ДТП без вызова ГАИ заработал в Беларуси. Рассказываем, как он работает
Новости Беларуси. Быстро и без лишних формальностей. Круглосуточный колл-центр по оформлению ДТП без вызова ГАИ начал работу в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Позвонив на короткий номер 140, в любое время и не зависимо от места нахождения можно получить консультацию по оформлению европротокола. Операторы объяснят все нюансы и даже проверят наличие у владельцев автостраховки. Консультация бесплатная.
Марина Залевская, руководитель контакт-центра:
Все наши сотрудники прошли обучение. Также мы запускали в тестовом режиме с 1 августа короткий номер 140, чтобы полностью проверить его функциональность. С 19 августа он полностью запущен.
Оксана Мехедко, инспектор по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Составление так называемого европротокола имеет ряд преимуществ и позволяет оформить небольшое дорожно-транспортное происшествие без вызова и соответствующего ожидания сотрудников Госавтоинспекции.
Что касается водителя-виновника дорожно-транспортного происшествия, при оформлении происшествия с помощью европротокола в его действиях не усматривается состава правонарушения. Соответственно, к административной ответственности он не привлекается.
Возможность оформить незначительное ДТП без вызова ГАИ появилась в 2010 году. Составить европротокол можно только при соблюдении определенных условий. К примеру, одно из них – причинение ущерба в размере до 400 евро. Кстати, с 1 сентября эту сумму увеличат вдвое.
Татьяна Наумчик, заместитель начальника управления Белорусского бюро по транспортному страхованию:
С 1 сентября вступает в силу Указ Президента Республики Беларусь № 175 «О страховании». Лимит страхового возмещения по извещению о ДТП увеличивается в два раза – до 800 евро. Это позволит большему количеству автолюбителей воспользоваться возможностью оперативно оформить ДТП без вызова сотрудников Госавтоинспекции.
В настоящее время количество страховых случаев, которые оформляются путем заполнения извещения, составляет 32 %. Мы ожидаем, что это количество увеличится в два раза.
Бланки европротокола водителям выдают во время оформления страховки. Их можно получить на заправках или в почтовых отделениях.