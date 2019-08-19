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Как пройдут первые уроки в школах в этом году

19 августа 2019 11:30
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В этом году линейки пройдут 2 сентября. Чему будет посвящен первый урок, рассказали в программе «Большой город».

Виталий Пригодич, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Тема звучит так: «Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!», это замечательные строки Янки Купалы, они стали темой первого урока. Первый урок будет посвящен Году малой Родины, становлению, развитию, укреплению государственности, суверенитету нашей республики, 75-летию Великой Победы. Как всегда первые уроки в учреждениях образования проходят по-особому это уже хорошая добрая традиция, когда мы приглашаем на наши уроки выдающихся государственных деятелей культуры, искусства, спортсменов, представителей шефствующих организаций.

Как пройдут первые уроки в школах в этом году-1

# Дети # общество # Виталий Пригодич # Фотофакт # школа

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