Как пройдут первые уроки в школах в этом году

В этом году линейки пройдут 2 сентября. Чему будет посвящен первый урок, рассказали в программе «Большой город» .

Виталий Пригодич, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Тема звучит так: «Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!», – это замечательные строки Янки Купалы, они стали темой первого урока. Первый урок будет посвящен Году малой Родины, становлению, развитию, укреплению государственности, суверенитету нашей республики, 75-летию Великой Победы. Как всегда первые уроки в учреждениях образования проходят по-особому – это уже хорошая добрая традиция, когда мы приглашаем на наши уроки выдающихся государственных деятелей культуры, искусства, спортсменов, представителей шефствующих организаций.