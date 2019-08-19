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В Беларуси 19 августа православные празднуют Яблочный Спас

19 августа 2019 08:40
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Новости Беларуси, Православные верующие отмечают 19 августа Преображение Господне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси 19 августа православные празднуют Яблочный Спас -1

Один из важнейших христианских праздников связан с описанным в Евангелие событием на горе Фавор, где преобразился Иисус Христос. Церковь сегодня призывает к внутреннему обновлению, к тому же праздник выпадает на Успенский пост. В народной традиции этот день связан с древним обычаем.

В Беларуси 19 августа православные празднуют Яблочный Спас -4

19 августа в церковном календаре – Яблочный Спас. Прихожане несут в храмы корзины с дарами для освящения. А после – принято делать заготовки на зиму. Считается также, что со Спаса природа поворачивает на осень. По этому дню можно судить, какой она будет.

В Беларуси 19 августа православные празднуют Яблочный Спас -7

В Беларуси 19 августа православные празднуют Яблочный Спас -9

# Церковные праздники # общество # Фотофакт

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