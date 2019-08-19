В Беларуси 19 августа православные празднуют Яблочный Спас

Один из важнейших христианских праздников связан с описанным в Евангелие событием на горе Фавор, где преобразился Иисус Христос. Церковь сегодня призывает к внутреннему обновлению, к тому же праздник выпадает на Успенский пост. В народной традиции этот день связан с древним обычаем.

19 августа в церковном календаре – Яблочный Спас. Прихожане несут в храмы корзины с дарами для освящения. А после – принято делать заготовки на зиму. Считается также, что со Спаса природа поворачивает на осень. По этому дню можно судить, какой она будет.