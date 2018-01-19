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Окунаются в прорубь и ищут силу в целебной воде: православные верующие празднуют Крещение Господне

19 января 2018 12:40
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Новости Беларуси. Один из 12 главных церковных праздников Крещение Господне, или Богоявление, отмечают православные 19 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В храмах весь день идут праздничные богослужения. Прихожане выстраиваются в очереди за святой водой. Считается, что она обладает такой же силой, как и воды Иордана, в которые входил Иисус Христос, а значит, приносит и духовное, и физическое здоровье. Крещенской водой верующие окропляют себя и свое жилище и, конечно, запасаются ей на целый год.

Окунаются в прорубь и ищут силу в целебной воде: православные верующие празднуют Крещение Господне -1

Окунаются в прорубь и ищут силу в целебной воде: православные верующие празднуют Крещение Господне -3

Верующие:
Крещение – это сопричастность к какому-то чуду, в которое все-таки мы все где-то в глубине верим.

Окунаются в прорубь и ищут силу в целебной воде: православные верующие празднуют Крещение Господне -6

Это такой праздник, очень большой праздник православный. Каждый человек должен в этот день прийти и посвятить водичку, потом чтобы семья вся ее испила, тем самым очистилась от грехов, от болезней.

Окунаются в прорубь и ищут силу в целебной воде: православные верующие празднуют Крещение Господне -9

Хороший праздник и обязательно должна быть хорошая погода, хорошее настроение. Все ждут здоровья прибавления и вам желаем тоже здоровья в новом году.

Не забывают в этот день и про купание в проруби. Тем более погода  благоволит: вместо лютых крещенских морозов на термометре минус три. Но несмотря на это, всем рекомендуют прихватить с собой термос с горячим чаем и теплые вещи. К тому же не надо забывать, что  студеная вода не всем одинаково на пользу. Воздержаться  от обряда рекомендуют  пожилым, людям с проблемами сердечно-сосудистой системы и беременным.

Окунаются в прорубь и ищут силу в целебной воде: православные верующие празднуют Крещение Господне -12

В такое купание особый смысл вкладывает и церковь. Считается, что

процесс омовения очищает духовно и исцеляет от разнообразных болезней.

К купелям идут целыми семьями. Только в столице и Минской области их подготовили 8. Наибольшее число людей ждут на водохранилищах Вяча, Дрозды и на Минском море.

А еще погода на Крещение – повод для народных примет. Если 19 января ясно и холодно,то лето будет засушливое, а если пасмурно и свежо – можно ждать хорошего урожая.

Окунаются в прорубь и ищут силу в целебной воде: православные верующие празднуют Крещение Господне -15

# общество # Фотофакт # Православные в Беларуси

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