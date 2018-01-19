«Наше дело» – в числе лучших. «Белнефтехим» подвёл итоги республиканского творческого конкурса

Подведены итоги республиканского творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов работы организаций, входящих в состав концерна «Белнефтехим», за 2017 год.
Жюри конкурса во главе с заместителем председателя концерна Виталием Милевичем рассмотрело материалы, представленные на конкурс, и решило:
В номинации «Телерадиовещательные СМИ» наградить:
съемочную группу телепрограммы «Наше дело» телеканала «РТР-Беларусь» ЗАО «Столичное телевидение» дипломом I степени и денежной премией.
Поздравляем коллег!
Справка: программа «Наше дело» рассказывает о научных, технических достижениях, успехах в области маркетинга, экспорта, качества. Изучает технологические циклы производства. Выходит на телеканале «РТР-Беларусь» по субботам.
Все выпуски программы доступны по ссылке.