«Есть желание удивлять, больше быть на слуху с этой организацией». Давыдько о будущей работе в организации «Белая Русь»

Новости Беларуси. 19 января прошел ІІІ съезд самого масштабного общественного объединения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белая Русь» стала по-настоящему массовым движением, одной из основ гражданского общества, ядром здоровых и конструктивных сил нашей страны. Об этом в приветственном слове к делегатам съезда отметил глава государства. «Белая Русь» объединяет 170 тысяч человек: интеллигенция, люди рабочих специальностей, управленцы. На форуме были обозначены новые ориентиры для организации: общественный контроль и экспертиза законопроектов и ключевых реформ, активная позиция на международной арене. А вот предпосылок для политической трансформации у «Белой Руси» пока нет.

Наталья Качанова, глава администрации Президента Республики Беларусь:

Партией, возможно, эта общественная организация, возможно, какая-то другая, станет тогда, когда это будет нужно людям, членам этой организации. Когда будет посыл, когда будет необходимость в этом и она назреет, тогда и будет создание этой партии. 422 делегата съезда избрали Республиканский совет объединения. Им же определен и новый председатель «Белой Руси». На смену Александру Радькову пришел Геннадий Давыдько. Он является главой «Белтелерадиокомпании».