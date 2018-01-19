«Есть желание удивлять, больше быть на слуху с этой организацией». Давыдько о будущей работе в организации «Белая Русь»

Новости Беларуси. 19 января прошел ІІІ съезд самого масштабного общественного объединения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 19 января прошел ІІІ съезд самого масштабного общественного объединения страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Белая Русь» стала по-настоящему массовым движением, одной из основ гражданского общества, ядром здоровых и конструктивных сил нашей страны. Об этом в приветственном слове к делегатам съезда отметил глава государства. «Белая Русь» объединяет 170 тысяч человек: интеллигенция, люди рабочих специальностей, управленцы. На форуме были обозначены новые ориентиры для организации: общественный контроль и экспертиза законопроектов и ключевых реформ, активная позиция на международной арене. А вот предпосылок для политической трансформации у «Белой Руси» пока нет.
Наталья Качанова, глава администрации Президента Республики Беларусь:
Партией, возможно, эта общественная организация, возможно, какая-то другая, станет тогда, когда это будет нужно людям, членам этой организации. Когда будет посыл, когда будет необходимость в этом и она назреет, тогда и будет создание этой партии.
422 делегата съезда избрали Республиканский совет объединения. Им же определен и новый председатель «Белой Руси». На смену Александру Радькову пришел Геннадий Давыдько. Он является главой «Белтелерадиокомпании».
Геннадий Давыдько, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Есть желание удивлять, больше быть на слуху с этой организацией. Потому что есть резервы огромные и творческие, и те, которые нужны людям – простым гражданам, которые живут где-то в глубинке. Они хотят быть более активными в общественном движении, в обществе. Я думаю, «Белая Русь» должна предоставить им такие возможности.
На съезде подвели итоги пятилетней работы и утвердили новую редакцию устава и программы. По-прежнему сохраниться тесное взаимодействие с органами власти и работа с людьми. Почти половина выдвиженцев на местных выборах 2018 года – члены «Белой Руси».