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Лукашенко подписал закон о переходе на электронное лицензирование

17 октября 2022 20:42
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Новости Беларуси. Переход на электронное лицензирование через создание Единого цифрового реестра. Президент Беларуси подписал закон, который регламентирует данную сферу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко подписал закон о переходе на электронное лицензирование-1

В нем определены виды деятельности, подлежащие лицензированию, кто ее должен проводить и в каких случаях лишать. Одной из важных новаций является введение лицензирования дошкольного и школьного образования. Важно не допустить появления на рынке учреждений, которые преследуют сугубо коммерческие цели в ущерб государству и развитию личности.  

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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