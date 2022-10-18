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18 октября можно бесплатно отправить открытку ко Дню отца

18 октября 2022 06:40
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Новости Беларуси. В Минске в День матери на свет появились 43 ребенка. Больше – девочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 октября можно бесплатно отправить открытку ко Дню отца-1

К слову, 14 октября стартовала неделя родительской любви. Такую своего рода эстафету примет День отца, который впервые отметят в Беларуси уже в эту пятницу. Поздравить папу, адресовав ему теплые слова, можно сегодня, 18 октября, в почтовых отделениях. У каждого есть возможность бесплатно отправить открытку близкому человеку.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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